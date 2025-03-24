Bakan Şimşek, X platformundaki paylaşımında, “Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin” ifadelerini kullandı.

Ekonomi yönetiminin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Şimşek, piyasalarda spekülatif söylemlerle oluşturulabilecek olası dalgalanmalara karşı kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, özellikle son dönemde ekonomi politikalarına ilişkin dolaşıma giren yanıltıcı haberlere karşı vatandaşların resmi açıklamalara odaklanmasının önemine dikkat çekiyor.

Bakanlığın önümüzdeki süreçte enflasyonla mücadele, mali disiplin ve yapısal reformlar çerçevesinde atacağı adımlar merakla beklenirken, piyasa aktörleri de ekonomi yönetiminden gelecek yeni açıklamaları yakından takip ediyor.