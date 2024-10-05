Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir kuyumcunun beyan ettiği aylık ortalama vergi matrahının 16 bin TL olduğunun ortaya çıktığını belirterek, vergide adaleti sağlama konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir kuyumcunun beyan ettiği aylık ortalama vergi matrahı 16 bin TL! Vergide adaleti sağlamakta kararlıyız. Kazancını doğru beyan etmeyen mükelleflere yönelik denetimlerimizi genişletiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kayıt dışı ekonomiyle mücadele talimatı doğrultusunda, vergi müfettişleri ve gelir uzmanlarından oluşan ekipler, kuyum sektöründeki denetimlerini genişletti. Bu kapsamda, 36 ilde 500'den fazla büyük ve riskli kuyumcu işletmesi denetime tabi tutuldu, ayrıca fiili envanter çalışmaları gerçekleştirildi.

Denetimlerde, işletmelerin faturasız altın ve değerli taş alım-satımı yapıp yapmadığı, ödemelerin resmi hesaplar dışında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve faturalarda ürünlerin gerçek gramaj bilgilerine yer verilip verilmediği gibi detaylar incelendi. Aynı zamanda, yetkisiz döviz alım-satımı ve başkalarına ait POS cihazlarının kullanımı gibi usulsüzlükler de araştırıldı.

Bakan Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlı olduklarını belirterek, "Vergide adaleti sağlama hedefimiz doğrultusunda büyük ve riskli mükelleflerin incelemelerine devam ediyoruz" dedi. Dürüst mükelleflerin yanında olduklarını vurgulayan Şimşek, tüm sektörlerde denetimlerin sürdürüleceğini ifade etti.