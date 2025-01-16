Bakan Kurum, "Ulviye Hanım, Yarısı Bizden kampanyasından yararlandı, evini yeniledi ve artık afete dirençli yuvasında güvenle oturuyor. Şimdi tüm İstanbullulara çağrım var: Evinizi kentsel dönüşüme verin. Hiç korkmayın, devletimiz arkamızda," diyerek vatandaşları projeye katılmaya teşvik etti.

Yarısı Bizden kapsamında, evini dönüştürmek isteyen vatandaşlara finansal destek sağlanıyor. Bakanlık, hak sahiplerine 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi desteği sunuyor. Ayrıca, büyük dönüşüm projelerinde TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile vatandaşlara ek destek imkanı da sunuluyor. Dönüşümle ilgili detaylarda, TOKİ ve Emlak Konut üstlenici firma olarak yer alırken, 700 bin TL'lik hibe desteği bina maliyetinden düşürülüyor ve kalan borç uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.