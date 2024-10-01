2024 yılı ile 2025 yılında ilk defa emekli olacak işçilere bağlanacak emekli aylıkları arasındaki fark hakkında bakanlıklar arasında görüşülmeye başlandı. Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan'a emekli aylıkları arasında oluşacak farka yönelik nasıl bir formül uygulanacağı sorusu yöneltildi. Konuya ilişkin henüz bir netlik olmadığını belirten Bakan Işıkhan, "Ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.

Çalışma saatlerinin kısalacağına dair gündemde yer alan haberlere ilişkin de konuşan Bakan Işıkhan, "Böyle bir çalışmamız yok" ifadelerini kullandı.