Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Enver Güler, Galatasaray maçı öncesindeki kortejde açılan pankart ve karşılaşma esnasında başına isabet eden cisim nedeniyle yaralanan kadın taraftar hakkında açıklamalarda bulundu. Güler, 'Şık olmayan bir pankart, bir daha stadyuma giremez. Biz üzerimize düşeni dernek olarak yaparız. O pankartı yapan bir daha stadyuma giremez' dedi.

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Enver Güler, İzmit'teki KS Store'da açıklamalarda bulundu. Trendyol Süper Lig'e uzun yıllar hasret kaldıklarını belirten Güler, Kocaelispor'un yeniden Süper Lig'e yükselmesiyle ilgili 'Geri geldiler' ifadesini şehir ve taraftar için kullandıklarını söyledi.

Enver Güler, Kocaelispor tribünlerinin son dönemde televizyon ve sosyal medyada yoğun şekilde gündeme geldiğini belirterek, 'Pazar günü maç öncesi verdiğimiz demeçte, İstanbul tribünlerinin bize denk olmayacağını, Türkiye'de halihazırda rekabet içinde olduğumuz tribünlerden sadece Bursaspor tribünlerini dikkate alacağımızı belirtmiştik. Bu açıklamadan sonra sosyal medyayı takip ettik. Bütün arkadaşlarımızın, Anadolu taraftarlarının da yazdığı yorumları tek tek okuduk' dedi.

'Anadolu kulüplerinin bir an önce Süper Lig'e çıkmaları gerekiyor'

Kocaelispor'un Anadolu kulüpleriyle dayanışma içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Güler, sözlerinin farklı noktalara çekilmemesi gerektiğini söyledi. Enver Güler, Anadolu takımlarının güçlenmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

'Türkiye Futbol Federasyonu önüne çelenk bıraktığımızda, 'Bu çelengi sadece kendi kulübümüz için değil, Anadolu'da hakları yenilmiş Anadolu takımları için de bırakıyoruz' dediğimizde Antalyaspor dışında kimsenin bize desteğini görmedik. Ben her demecimde, Anadolu'nun Anadolu ile güçlü olduğunu, kimseyi dışlamayacağımızı, öyle bir hakka da sahip olmadığımızı, ezeli rakibimiz Sakaryaspor'dan tutun bütün Anadolu kulüplerinin bir an önce Süper Lig'e gelmesi gerektiğini, burada mücadele etmemiz gerektiğini söyledim. Bunu tekrar söylüyorum. Anadolu kulüplerinin bir an önce Süper Lig'e çıkmaları gerekiyor.'

Kadın taraftarın yaralanmasına ilişkin açıklama

Galatasaray deplasmanında yaralanan kadın Kocaelispor taraftarına ilişkin ise Güler, söz konusu taraftarın uzun süredir Kocaelispor maçlarına geldiğini belirterek, 'Hastanenin verdiği rapora göre kafasına şişe atılmış. Kız kardeşimiz bizimle hep maçlara geliyor. İçerideki, dışarıdaki maçlarda bulunuyor. Kafası yarıldığı zaman niye konuşmadınız?' diye konuştu.

'O pankartı yapan bir daha stadyuma giremez'

Enver Güler, tribünde açılan pankartı tasvip etmediklerini ve benzer bir pankartın yeniden stada sokulmaması için üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade ederek, 'Şık olmayan bir pankart, bir daha stadyuma giremez. Biz üzerimize düşeni dernek olarak yaparız. O pankartı yapan bir daha stadyuma giremez. Adli makamlar gereğini yapar mı? Yapsın da. Bu bizimle alakalı olan bir şey değil. Algı yapıyorsunuz. Bu kız kardeşimizin başına bir şey geldiğinde hesabını verecek? Toplumda birtakım şeyler çıkıyor. 'Kocaelispor taraftarı ahlaksız' deniliyor. Kocaelispor taraftarına kimse ahlaksız diyemez, dedirtmeyiz. Duruşumuz nettir. Evet, biz de kınıyoruz. Dernek olarak da kınıyoruz. Bir taraftar olarak da kınıyorum, bir baba olarak da kınıyorum' şeklinde konuştu.