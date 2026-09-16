Yukatel Denizli Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) elemelerinde Almanya temsilcisi RASTA Vechta'ya 101-98 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Bulgaristan'da oynanan mücadelede hücumda etkili bir performans ortaya koyan Denizli temsilcisi, yüksek skorlu geçen karşılaşmanın son bölümünde rakibine üstünlük sağlayamayınca BCL'ye grup aşamasında devam etme şansını kaybetti.

Karşılaşmanın başından itibaren iki takım da hücumda yüksek tempolu bir oyun ortaya koydu. Skorun sürekli birbirine yakın seyrettiği mücadelede RASTA Vechta, özellikle kritik anlarda bulduğu sayılarla avantajını korumayı başardı. Denizli Basket ise maç boyunca oyunun içinde kalarak Alman temsilcisine önemli bir direnç gösterdi.

98 sayı galibiyet için yetmedi

Denizli Basket'in 98 sayı üretmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılması, karşılaşmanın ne kadar yüksek tempoda geçtiğini ortaya koydu. Vechta'nın 101 sayısına karşılık 98 sayıda kalan temsilcimiz, özellikle savunmada rakibinin hücum üretkenliğini durdurmakta zorlandı.

Son dakikalara girilirken üç sayılık farkın belirleyici olduğu mücadelede Yukatel Denizli Basket skoru yeniden lehine çevirmek için fırsatlar yakalasa da aradığı kritik hamleyi yapamadı. Son düdükle birlikte mücadeleyi 101-98 kazanan Vechta, BCL elemelerinde yoluna devam eden taraf oldu.

BCL hayali sona erdi

Bu sonuçla Denizli Basket'in 2026-27 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefi sona erdi. Denizli temsilcisi, kulüp tarihindeki ilk Avrupa sınavına BCL elemesinde çıkmıştı. RASTA Vechta ile oynanan karşılaşma da bu açıdan kulüp için önemli bir Avrupa deneyimi oldu.

Denizli Basket'in Avrupa macerası ise tamamen bitmedi. Temsilci, BCL elemelerindeki mücadelesinin ardından FIBA Europe Cup'ta yoluna devam edecek. Böylece Denizli ekibi, Avrupa arenasındaki ilk sezonunda farklı bir kulvarda mücadele etmeyi sürdürecek.

Avrupa deneyimi devam ediyor

Bulgaristan'daki eleme turnuvası Denizli Basket açısından yalnızca bir tur mücadelesi değil, kulüp tarihinin önemli dönüm noktalarından biri oldu. Avrupa kupalarındaki ilk maçında güçlü bir Alman temsilcisi karşısında 98 sayı üreten Denizli ekibi, BCL defterini kapatırken önünde yeni bir Avrupa hedefi açtı.

Denizli Basket şimdi dikkatini FIBA Europe Cup'a çevirecek. Temsilcinin Avrupa sezonundaki bir sonraki hedefi, bu organizasyonda başarılı sonuçlar alarak yoluna mümkün olduğunca uzun süre devam etmek olacak.