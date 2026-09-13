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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam ziyareti kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suriye'de temaslarına başladı. Bakan Fidan, başkent Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü. Bakan Fidan, görüşmenin ardından Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.