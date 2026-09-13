Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'da yapımı tamamlanan dört sosyal hizmet merkezinin açılışını gerçekleştirirken, kentte son 24 yılda 20,4 milyar liralık yatırım ve destek sağlandığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan Işıklı Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışı ve Lansman Programı kapsamında Aydın'a geldi. İlk durağı Aydın Valiliği olan Bakan Göktaş'ın ikinci adresi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı oldu. Aydın'da yürütülen faaliyetler hakkında Vali Dr. Osman Varol ve Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan bilgi alan Bakan Göktaş, ardından Işıklı Mahallesi'nde bulunan çocuk evleri sitesinin açılışına geçti.

Korunmaya ve bakıma ihtiyacı olan çocukların aile ortamına benzer, sıcak ve güvenli bir yapıda yetişmesini sağlayan yapının açılış töreninde konuşan Bakan Göktaş; 'Bugün Aydın'da dört yeni hizmet merkezimizin açılışını gerçekleştirmek için bir aradayız. Bu merkezler bir çocuğun kendini güvende hissedeceği, bir büyüğümüzün huzur bulacağı sıcak birer yuva olacak. Engelli kardeşlerimizin hayata daha güçlü katılmasına yeni imkanlar sunacak. Bu kuruluşların her biri farklı bir ihtiyaca cevap verecek. Devletimiz, ihtiyaç duyduğu anda her daim vatandaşlarımızın yanındadır. Bu vesileyle böylesi kıymetli hizmetlerin Aydın'a kazandırılmasında emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum' dedi.

'Aydın'a 20,4 milyar liralık yatırım ve destekte bulunduk'

Aydın'a son 24 yılda 20,4 milyar liralık yatırım ve destekte bulunduklarını ifade eden Bakan Göktaş; 'Bizim medeniyetimiz, insan ömrünün her çağını ayrı bir emanet, her ferdini eşsiz bir kıymet bilir. Bu emanete sahip çıkmak, hayatın belirli bir anında değil. Çocukluktan yaşlılığa uzanan bütün bir ömür boyunca vatandaşlarımızın yanında olmayı gerektirir. Biz de, Bakanlık olarak, hizmetlerimizi bu anlayışla şekillendiriyoruz. Hayatın her dönemini gözeten, ihtiyaçlar değişse de şefkati ve güveni daima yaşatan hizmetler sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızın hayatına dokunan çalışmalarımızı her geçen gün daha da yaygınlaştırıyoruz. Hayata geçirdiğimiz her bir yatırımla şehirlerimizin sosyal hizmet kapasitesini güçlendiriyoruz. Bu kapsamda son 24 yılda Aydın'a, 20,4 milyar liralık yatırım ve destekte bulunduk' diye konuştu.

'Aydın'da 66 kuruluşumuzla ihtiyaçlara cevap veriyoruz'

'Bugün Aydın'da faaliyet gösteren 66 kuruluşumuzla, kadınların, çocukların, engelli bireylerin ve büyüklerimizin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz' diyerek konuşmasına devam eden Bakan Göktaş, 'Bunun yanı sıra bin 883 çocuğumuz için sunduğumuz sosyal ve ekonomik desteklerimizle eğitimlerine katkı sunuyoruz. Sadece bu yıl SED kapsamında 125 milyon lirayı çocuklarımızın geleceği için kullandık. Diğer yandan Evde Bakım Yardımıyla, 5 bin 791 büyüğümüze ailesinin yanında destek oluyoruz. Bu yıl, Aydınlı vatandaşlarımız için toplam 609 milyon lira Evde Bakım Yardımı sağladık. Ulusal Vefa Programımızla da, 2 bin 360 yaşlımızın ve engelli vatandaşımızın günlük ihtiyacını karşıladık. Geçtiğimiz yıl, Efeler'e kazandırdığımız bir gündüzlü yaşlı bakım merkezini hizmete açmıştık. Buharkent ve Söke'ye de en kısa zamanda bir huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi kazandıracağız. Bugün hizmete açtığımız dört merkezimizle, Aydın'daki hizmet ağımıza yeni halkalar ekliyoruz. 50 kapasiteli Aydın ve 30 kapasiteli Işıklı çocuk evleri sitelerimizle 80 çocuğumuza sevgiyle büyüyecekleri güvenli yuvalar sunuyoruz. Her bir evladımızın gelişimini destekleyerek, yeteneklerini keşfetmelerine ve geleceğe güvenle hazırlanmalarına katkı sağlayacağız. 96 bakım ve 64 huzurevi kapasiteli Aydın Huzurevimizle, toplam 160 büyüğümüze hizmet sunacağız. Burada her büyüğümüz ihtiyacına uygun bakım, sağlık ve rehabilitasyon imkanlarından yararlanacak. Dostluklarını çoğaltıp tecrübelerini genç kuşaklara aktaracakları aktif bir yaşam sürecek. 63 kapasiteli Köşk Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezimizde ise 13-18 yaş grubundaki evlatlarımızı, ihtiyaçlarına uygun bakım ve rehabilitasyon imkanlarıyla buluşturacağız. Evlatlarımızın, daha güçlü hayata katılmalarını sağlarken, ailelerimizin de yol arkadaşı olacağız. Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda da, hayatın her dönemini kuşatan sosyal politikalarımızla vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Çocuklarımızı sevgiyle büyütecek, büyüklerimizi hürmetle kuşatacak, engelli bireylerimizin ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, açılışını gerçekleştirdiğimiz kuruluşlarımızın Aydın'ımız için, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Açılış töreninde konuşan Aydın Valisi Dr. Osman Varol ise 'sosyal devlet' vurgusu yaparak tesisin Aydın'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, protokol üyeleri ile birlikte Işıklı Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, beraberindeki heyet ile birlikte çocuk evlerini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.