Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı 15'inci Olağan İl Kongresi'nde mevcut başkan Veysel Şahin güven tazeledi. Şahin, 'Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefini tam olarak bu tam olanın içerisinde okumak zorundayız. Çünkü mesele yalnızca bir terör örgütünün silah bırakması değildir. Mesele Türkiye'nin tarihi yürüyüşünde ayağına vurulmuş bir pranganın söküp atılmasıdır. Kongremiz hayırlara vesile olsun' dedi.

MHP İzmir İl Başkanlığı 15'inci Olağan İl Kongresi, Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlendi. Kongrede mevcut il başkanı Veysel Şahin tek aday oldu. Kongre MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu başkanlığında gerçekleşti. Kongre sonucunda Veysel Şahin, yeniden il başkanı seçildi. Kongrede konuşan Şahin, 'Umutlarımızın şehri İzmir. Bugün bu kürsüde konuşmak benim için çok kolay değil. Çünkü insan bazen yılları takvim yapraklarıyla değil, birlikte yürüdüğü insanların hatıralarıyla, kurduğu gönül bağlarıyla ölçüyor. Ben bugün geriye dönüp baktığımda yalnızca bir il başkanlığı dönemi görmüyorum. Omuz omuza verdiğimiz mücadeleyi, birlikte ıslandığımız, birlikte terlediğimiz günleri, en zor zamanımızda 'biz buradayız' diyerek yanımızda duran dava arkadaşlarımı görüyorum. Görevimiz boyunca yorulduğumuz, kırıldığımız zamanlar, evimizi ihmal ettiğimiz, çocuklarımızdan, ailemizden, sevdiklerimizden fedakarlık ettiğimiz günler oldu hep. Ben teşkilatın kapısından yeni girmiş bir kardeşiniz değilim. Gençliğim burada geçti. Saçlarımıza düşen aklarda bu mücadelenin izi var. Bugün bu emanete talip olurken taşıdığım duygu makam heyecanını değildir. Aslında omuzlarımdaki emaneti daha ağır hissetmenin, bana gösterilen güvenin hakkını verebilmenin ve yarın çocuklarımızın yüzüne başımız dik bakabilmenin mesuliyetidir. Çünkü biliyorum ki bir gün bu makamları bırakacağız. İsimlerimizin önündeki unvanlar bitecek. Fakat geriye tek bir şey kalacak. Bu davaya ne verdik? Davamızın zor gününde nerede durduk? Arkamızdan nasıl hatırlanacağız? Bütün hesabım budur' ifadelerini kullandı.

'Terörsüz Türkiye taviz değildir. Teslimiyet hiç değildir'

Dünyanın çalkantılı bir süreçten geçtiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

'Her sabah yeni bir krize, yeni bir çalkantıya, yeni bir belirsizliğe uyanıyoruz. Siyasi dengeler sarsılıyor. Ekonomik dengeler değişiyor. Uluslararası hukuk, adalet ve insani değerler her geçen gün biraz daha aşınıyor. Böylesine kritik dönemlerde yaşanan hadiselerin yalnızca görülen yüzüne bakamayız. Olayların arkasındaki hesabı doğru okumak, bölgemizi ve ülkemizi hedef alan tuzakları isabetle tahlil etmek bizim için bir tercih değil, milli bir mecburiyettir. Çünkü yükselen siyasi istikrarsızlık dalgası açıkça göstermektedir ki küresel sistem artık çok boyutlu bir kriz sarmalının içerisindedir. Üstelik bu tablo tesadüf değildir. Turan ülkümüzün şafağında ve bir bütün olarak bizi hapseden Ergenekon'dan çıkmak üzereyiz. Yeni bir iman çağının muştusunu bütün dünyaya vermek üzereyiz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefini tam olarak bu tam olanın içerisinde okumak zorundayız. Çünkü mesele yalnızca bir terör örgütünün silah bırakması değildir. Mesele Türkiye'nin tarihi yürüyüşünde ayağına vurulmuş bir pranganın söküp atılmasıdır. Terörsüz Türkiye taviz değildir. Teslimiyet hiç değildir. Bizim hedefimiz teröristle kardeşlerimizi birbirinden ayırmak, bin yıllık kardeşlik hukukumuzu yeniden tahkim etmek ve Türkiye'nin iç cephesini daha da güçlendirmektir.'

Şahin, kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise konuşmasında, 'Terörsüz Türkiye kahraman güvenlik güçlerimizin cesaretiyle, devletimizin kudretiyle ve milletimizin kardeşlik iradesiyle elli yıllık kanlı bir parantezin kapanmasıdır. Türk ile Kürt'ü karşı karşıya getirmek isteyen emperyalist senaryonun yırtılıp atılmasıdır. Şükürler olsun ki İzmir, her zaman milli şuurun diri kaldığı, milli heyecanın hiçbir zaman eksik olmadığı, 'Kim var' dendiğinde 'Ben varım' diyen yiğitlerin elini uzattığı bir şehirdir. İzmir her zaman birliğin ve dirliğin hamisi, Türk milletinin gelecek tahayyülünün destekçisi, önümüzdeki yüzyılın Türk ve Türkiye Yüzyılı olması için yürüyen kervanın en önemli halkası olmuştur. Ne mutlu ki İzmir bugün de Liderimiz Devlet Bahçeli'nin mimarı olduğu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte inşa ettiği Terörsüz Türkiye'ye el vermiş, omuz vermiş, Türkiye Yüzyılı ülküsünü yüreğiyle sahiplenmiştir' ifadelerine yer verdi.

Kongreye MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ülkü Ocakları Başkanı Burak Kılıç ile partililer katıldı.