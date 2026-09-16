Aydın'da 2026-2027 basketbol sezonu öncesinde kulüplerin idareci ve antrenörlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen kentte faaliyet gösteren basketbol kulüplerinin idareci ve antrenörlerinin katıldığı toplantıda yeni sezon öncesi yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda 2026-2027 sezonuna ilişkin planlamalar ele alınırken, kulüplerin görüş ve önerileri de değerlendirildi. Ayrıca yeni sezon öncesinde fikstür çekimi gerçekleştirildi. Toplantının, kulüpler arasındaki koordinasyonun sağlanması ve yeni sezon organizasyonunun planlanması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.