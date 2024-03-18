Çağdaş bir tasarım ile geleneksel müze kavramı dışına çıkarak Cumhuriyet tarihimizde yaşanmış olan önemli dönüm noktalarını ve Mustafa Kemal Atatürk’ün aile hayatını ziyaretçilerine aktaran Atatürk Devrimleri Müzesi halkımıza kapılarını açıyor.

Geleceğimize ve genç nesle, tarihimizi unutulmayacak bir deneyim halinde yaşatarak aktaran müze, Türkiye’de ilk kez yapılan Atatürk’ün holografik canlandırmasına ve pek çok interaktif video enstalasyon gösterimine ev sahipliği yapıyor.

Atatürk’ün Selanik’te doğduğu Pembe Boyalı Ev’in birebir aynısı olarak inşa edilen müzenin bir katında, Atatürk’ün evinin salonu ve Zübeyde Hanım’ın video canlandırması bulunuyor. Çağdaş bir anlayışla ve bilgi donanımı ile kurulan Atatürk Devrimleri Müzesi, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimizin kuruluş tarihine şahitlik etme İmkanını tüm halkımıza sunuyor.