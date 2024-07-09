Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markası Arzum’un Olağan Genel Kurul Toplantısında 2023 Mali Tabloları onaylanarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin de seçildiği toplantıda ikisi bağımsız olmak üzere toplamda altı kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlendi.

Arzum’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yaptığı açıklamaya göre; Arzum’u yeni yönetim kurulu üyeleri Talip Murat Kolbaşı (Yönetim Kurulu Başkanı), Yasemin Rezan Kolbaşı (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Ali Osman Kolbaşı (Yönetim Kurulu Üyesi), Arif Emre Ünal (İcra Kurulu Başkanı & Yönetim Kurulu Üyesi), Gamze Çuhadaroğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Cenk Serdar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) olarak onaylandı. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil tüm yönetim kurulu üyelerinin görev süresi genel kurul tarihinden itibaren 1 yıl olarak belirlendi.

Arzum Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdürü Arda Altınok Genel Kurul’da hissedarlara yönelik mesajında; Şirketin 20 Mart 2024 tarihinde açıklanan 2023 yılına ilişkin mali tablo ve dipnotlarını özetledi;

“2023 yılında da küçük ev aletlerine olan ihtiyacın artması finansal sonuçlarımızı olumlu yönde etkiledi. Bu anlamda 2023 yılında, bir önceki senenin 2023 yıl sonuna endekslenmiş rakamına oranla satışlarımızı %26,1 oranında artırarak 3,7 milyar TL hasılat elde ettik. Yine geçtiğimiz senenin endekslenmiş rakamlarına göre brüt kâr, cironun oldukça üzerinde bir artışla %99 oranında artarak 1,15 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca 2023 yılını 332,5 milyon TL esas faaliyet kârı, 398 milyon TL FAVÖK ile tamamladık. Tüm bu başarılı tablonun sonucu olarak da 2023 yılını 53 milyon TL net kâr ile bitirmiş olduk.”

“2023 yılı şirketimiz için finansal başarıların yanı sıra daha fazla kurumsallaşmanın da adımlarını attığımız bir yıl olarak geride kaldı. Bu anlamda gerekli koordinasyonu sağlayarak, kurumsal yönetim bilgi formu, kurumsal yönetim uyum raporunu ve sürdürülebilirlik ilkeleri uyum raporunu da içeren faaliyet raporumuzu pay sahiplerinin bilgilerine sunduk. Bununla beraber, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk alanında yapmış olduğumuz çalışmalarımızı da yine faaliyet raporumuzda ve sürdürülebilirlik raporumuzda pay sahiplerinin bilgilerine sunduk. 2023 yılında da organik büyüme hedeflerimizden şaşmadan, sürdürülebilir büyüme için çalışmalarımıza devam ettiğimizi söylemek isterim.” ifadelerini kullandı.