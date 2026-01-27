Konuşmasına, Mısır’ın eski Devlet Başkanı Enver Sedat’ın 1977 yılında İsrail Parlamentosu’nda yaptığı tarihi konuşmadan alıntıyla başlayan Rama, “Arap topraklarında da, İsrail’de de hepimiz için barış” mesajı verdi.

Arnavutluk’un İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudileri koruduğunu hatırlatan Rama, Müslüman ve Hristiyan Arnavutların, kendi hayatlarını riske atarak Yahudi komşularını teslim etmediklerini vurguladı. Ülkesinin bugün de binlerce İran vatandaşına koruma sağladığını belirten Rama, bu kişilerin Tahran yönetimine karşı çıktıkları için büyük tehlike altında olduklarını söyledi.

Rama, bu tutumun bedeli olarak İran kaynaklı büyük bir siber saldırıya maruz kaldıklarını ifade ederek, “Dijital altyapımızı tamamen yok etmeyi amaçlayan bir saldırıya uğradık. Direndik ve başaramadılar” dedi. Arnavutluk’un İran Büyükelçiliği personeline ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre verdiğini hatırlatan Rama, “Bu şekilde Humeynicilik Cumhuriyeti ile olan ince bağımızı da kopardık” ifadelerini kullandı.

İran yönetimini sert sözlerle eleştiren Rama, “Asla ‘İslam Cumhuriyeti’ demeyeceğim. Çünkü İslam sevgi ve tevazudur. Humeynicilik ise nefret ve ölümdür” dedi.

Gazze’ye ilişkin değerlendirmelerinde Hamas’ı suçlayan ve İsrail’in eleştirilmesinin hata olduğunu savunan Rama’nın bu sözleri, İsrail Parlamentosu’ndaki Arap milletvekilleri tarafından boykot edildi.

Konuşmasını, İsrail’in eski Başbakanı İzak Rabin’in İsraillilere ve Filistinlilere yaptığı barış çağrısından alıntıyla tamamlayan Rama, “Barışın tesis edilmesine bir şans verin” ifadelerini kullandı.