Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine alınan erişim engeli kararı, bugün verilen ek kararla kaldırıldı. BTK’nın uygulamasıyla birlikte siteye erişim kademeli olarak normale dönecek.

Karar, 5651 Sayılı Kanun’un 8/A Maddesi Kapsamında Alınmıştı

Hizmet almak isteyenlerle hizmet verenleri bir araya getiren Armut.com, 8 Aralık’ta erişime engellenmişti. Erişim engeli, Sağlık Bakanlığı’nın başvurusu doğrultusunda 5651 Sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında uygulanmıştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, itiraz sürecinin sonuçlandığı ve mahkemenin erişim engelini kaldırdığı duyuruldu. Kararın BTK tarafından uygulanmasının birkaç saat sürebileceği belirtildi.

Armut: “Gerekçe, ambulans servisiyle ilgili tekil bir şikâyet”

Armut.com tarafından yapılan yeni bilgilendirmede, erişim engelinin gerekçesine ulaşıldığı ve platformda yer alan bir ambulans servisine ilişkin şikâyetin kararın merkezinde bulunduğu açıklandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Armut.com’a yönelik erişim engeli kararına ulaştık ve kararın gerekçesinin platformumuzda yer alan ambulans servisine ilişkin bir şikâyet olduğunu öğrendik. Armut bünyesinde 8.000’in üzerinde farklı servis bulunmaktadır. Bu servislerden biriyle ilgili şikâyet nedeniyle yalnızca ilgili içerikle sınırlı kalmak yerine tüm sitenin engellenmesi, Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyona yakın hizmet verenin gelirini etkilemiş ve milyonlarca kullanıcının hizmete erişimini kesintiye uğratmıştır.”

İtiraz Sonrası Ek Kararla Engel Kaldırıldı

Armut yetkilileri, avukatların sabah saatlerinde itirazlarını mahkemeye sunduğunu ve erişim engelinin geniş etkilerini paylaştığını belirtti. Aynı gün içinde verilen ek karar ile erişim engeli tamamen kaldırıldı.

Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İlgili mahkemenin verdiği 09.12.2025 tarihli ek karar doğrultusunda erişim engeli kaldırılmış ve Armut.com’un yeniden erişime açılmasına hükmedilmiştir. BTK’nın kararı uygulaması birkaç saat sürebilir.”

Platformda Normalleşme Başlıyor

Kararın hayata geçmesiyle Armut.com’un kısa süre içerisinde tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir hale gelmesi bekleniyor. Türkiye genelinde milyonlarca kullanıcıya ve yaklaşık 2 milyon hizmet verene ulaşan platform, kesintinin ardından yeniden faaliyetlerine dönecek.