TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen Hacıosmanoğlu, gündeme dair sert açıklamalarda bulundu. Toplantıya TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da katıldı.

“Temiz futbol bırakmak için sorumluluk taşıyoruz”

Dünya Kupası kura çekimi için ABD’de bulunduklarını belirten Başkan Hacıosmanoğlu, Türkiye’nin gruptan çıkma şansının yüksek olduğunu ifade etti. Ancak yurda döndüklerinde yaşanan açıklamaların sevince gölge düşürdüğünü söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır Türk futbolunun sorunları kapının arkasına süpürülüp atıldı. Çocuklarımıza temiz futbol bırakmak için sorumluluğumuz var. Bu süreçte irade gösteren Cumhurbaşkanımıza ve İstanbul Başsavcımıza teşekkür ediyorum.”

“Kulüplerle kavgamız olmaz, kapımız herkese açık”

Türk futbolunda yapılan operasyonların bazı kesimlerde panik oluşturduğunu ifade eden Hacıosmanoğlu, kulüplerle asla karşı karşıya gelmeyeceklerini vurguladı:

“Bizim kulüplerle kavgamız olmaz. Adaletsiz davrananı da sistemin içinde tutmayız. Gerekirse bu koltukları bırakacak iradeye sahibiz.”

Dursun Özbek görüşmesi: “Mutlu şekilde ayrıldık”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile geçtiğimiz hafta yaptıkları görüşmeye de değinen Hacıosmanoğlu, hakem tartışmaları nedeniyle oluşan gerginliği doğru bilgilendirme ile giderdiklerini söyledi:

“Görüştük, mutlu şekilde ayrıldık. Hakemlerin bazı kararları hatalı olabilir ama algıyla Türk futbolu yönetilemez.”

“Arda Kardeşler’in hakemliği benim için Beşiktaş–Galatasaray maçında bitti”

Hakem Arda Kardeşler hakkında dikkat çeken sözler sarf eden Hacıosmanoğlu, MHK’nin bağımsız bir şekilde hareket ettiğini belirtti:

“Arda Kardeşler’in hakemliği Beşiktaş–Galatasaray maçında benim için bitmişti. Bu konulara MHK karar veriyor.”

“Hakemlerin insani hatalarını kabul ederim, VAR hatalarını etmem”

Hakemleri desteklediklerini ancak VAR’daki bariz yanlışları kabul etmediklerini belirten Hacıosmanoğlu, federasyon kapılarının tüm kulüplere açık olduğunu yineledi.

Bahis soruşturması hakkında: “Veriler gelsin, gereğini yapacağız”

Devam eden bahis operasyonuna ilişkin soruları yanıtlayan TFF Başkanı, sürecin bakanlık ve Spor Toto ile koordineli yürütüldüğünü belirtti:

“Veriler henüz gelmedi. Geldiği anda kim olursa olsun gereğini yapacağız.”

“Temiz Türk futbolu dünyada konuşuluyor”

Dünya Kupası kura çekiminde yabancı federasyonların temizlik operasyonunu ilgiyle izlediğini söyleyen Hacıosmanoğlu:

“Bizim başlattığımız temiz Türk futbolundan dünyada bahsediliyor. Avrupa’ya ve dünyaya yayılacak bir dalga oluşturuyoruz.”

“Yayıncı kuruluşta güç devşirmeye çalışıyorlar”

Yayıncı kuruluşun tarafsız davranmadığını iddia eden Hacıosmanoğlu, net mesajlar verdi: