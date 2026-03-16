Manisa’nın Köprübaşı ilçesine bağlı Killik Mahallesi’nden 9 yıl önce Manisa merkeze taşınan Sertkaya, son yıllarda yükselen yaşam maliyetleri ve kira fiyatları nedeniyle 2023 yılında köyüne geri dönme kararı aldı.

Şehirde kiraların neredeyse asgari ücret seviyesine ulaştığını belirten Sertkaya, köyüne dönerek kendi işini kurmaya karar verdi. Mahallesinde bin tavuk kapasiteli bir kümes kuran Sertkaya, gezen tavuk yumurtası üretimine başladı.

Üretime 50 tavukla başladığını ve bugün 400 tavukla üretim yaptığını söyleyen Sertkaya, günlük ortalama 325 yumurta elde ettiklerini ifade etti. Ürettiği yumurtaları günlük olarak paketleyip müşterilerine ulaştırdığını belirten Sertkaya, “Şimdilik 400 tavuk ile başladım. Günlük yaklaşık 325 yumurta alıyoruz. Yumurtaları hemen müşterilerimize ulaştırıyoruz. Köprübaşı’ndaki müşterilerime veriyorum, ayrıca Köprübaşı ve Salihli pazarlarında da satış yapıyorum” dedi.

Tavukların doğal beslenmesine önem verdiğini vurgulayan Sertkaya, tarlasının bir bölümüne yonca, mısır ve çeşitli yem bitkileri ektiğini söyledi. Günlük olarak yumurtaları tek tek topladığını belirten Sertkaya, ürünlerin doğal olması nedeniyle müşterilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Ailesinin de zaman zaman üretim sürecinde kendisine destek verdiğini kaydeden Sertkaya, “Müşterilerden çok güzel dönüşler alıyorum. Burada beslenen tavukların yumurtası, kabuğu bile farklı bir tonda oluyor. Lezzeti de bambaşka. Uzun zaman böyle yumurta yemeyenler köyde ürettiğimiz yumurtayı yiyince ‘yumurtanın tadını unutmuşuz’ diyor. Bu da bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Şehir hayatının giderek zorlaştığını belirten Sertkaya, büyük şehirlerde trafik, gürültü ve kapalı ortamlarda uzun saatler çalışmanın insanlarda stres oluşturduğunu ifade ederek, köyde üretim yapmanın kendisi için daha huzurlu bir yaşam sunduğunu söyledi.