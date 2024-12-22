Armada Gıda'nın bugün bakliyat ve hububat ihracatında küresel oyuncular arasında yer aldığını vurgulayan Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, halka arzın Armada Gıda’nın global marka yolculuğuna ivme kazandıracak önemli bir eşik olduğunu, yatırımcılardan da aldıkları güçle çalışmaya ve yatırımlara hız kesmeden devem edeceklerini açıkladı.

Türkiye’nin en büyük konvansiyonel ve organik gıda üreticileri ile ihracatçıları arasında yer alan Armada Gıda toplam 41 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla pay başına 40,00 TL sabit fiyatla 25-26-27 Aralık tarihlerinde talep toplayacak. Armada Gıda’nın çıkarılmış sermayesinin 219 milyon 984 bin TL’den 263 milyon 980 bin 843 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle artırılacak 43 milyon 996 bin 843 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 1 milyon 833 bin 157 TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacak. Toplam 45 milyon 830 bin TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın yaklaşık 1,83 milyar TL büyüklükte olması hedefleniyor. 9 milyon 166 bin TL nominal değerli payların da ek satış yoluyla halka arzının gerçekleşmesi halinde, ek satış dahil halka arz edilecek payların toplam nominal değerinin 54 milyon 996 bin TL’ye ve halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,2 milyar TL’ye ulaşması hedefleniyor. Halka arz sonrası ek satış dahil halka açıklık oranının ise yüzde 20,83 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Ek satış hariç, halka arz edilecek toplam 45 milyon 830 bin TL nominal değerli payların yüzde 60’ının yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 39’unun yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’inin ise şirket çalışanlarına tahsis edilmesi planlanıyor.

“Avrupa’da pazar liderleri arasında yer alıyoruz”

Armada Gıda’nın bugün bakliyat ve hububat ihracatında küresel bir oyuncu haline geldiğini vurgulayan Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, “Mersin'de toplam yaklaşık 137 bin 123 metrekare alana sahip 3 fabrikamızda, 11 üretim hattı, yaklaşık 725.000 ton/yıl ürün işleme kapasitesi ve 118.665 MT depolama kapasitesi ile konvansiyonel ve organik ürünlerin işlemesine devam ediyoruz. Almanya, İtalya, Mısır, Tunus ve Fransa başta olmak üzere toplamda 90’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yıllık gelirlerimizin yaklaşık yüzde 70’ini global pazarlar oluşturuyor. 31 Aralık 2023’te sona eren finansal dönem itibariyle, seçili bakliyat ürünlerinde ülkemiz toplam ihracatının yaklaşık %7,2’sini, hububat ürünlerinde de toplam ihracatın yaklaşık %7,4’ünü Armada Gıda olarak biz gerçekleştirdik. Bazı ürün gruplarında Avrupa’da pazar liderleri arasındayız. Konvansiyonel ve organik ürünlerin yanı sıra yetişkin maması olarak da bilinen “Super Cereal” (Süper Yaşam Tahılı) ve bebek maması ürünlerinin üretimini de planlıyoruz. Super Cereal özellikle acil durumlar ve gıda güvensizliği bağlamlarında, hamile ve emziren kadınlar, bebekler ve küçük çocuklar gibi savunmasız nüfuslar arasında temel besin öğeleri ve enerji sağlamak üzere tasarlanmış bir besin takviyesi ürünü. 1995 yılından beri kayıtlı tedarikçisi olduğumuz WFP, Super Cereal'ı dünya genelinde çeşitli gıda yardımı programlarında kullanıyor. Armada Gıda olarak biz de bu ürünün üretimi ve BM için sevkiyatı kapsamında 144 bin ton/yıl kapasiteli üretim tesisi yatırımı gerçekleştirdik. Dünyada kıtlık baş gösteren bölgelere gönderilmesi hedeflenen bu üründe BM’nin 10 tedarikçisinden biri olmayı planlıyoruz” dedi.

“Ciromuzu dolar bazında yüzde yaklaşık 15 artırdık”

Armada Gıda'nın finansal durumuna ilişkin açıklamada bulunan Sönmez, “2021-2023 yılları arasında satışlarımızı tonaj bazında yüzde 22 oranında, ciromuzu dolar bazında yüzde yaklaşık 15 oranında artırdık. 2024 yılının ilk dokuz ayında ise yaklaşık 5,4 milyar TL ciro elde ettik. Aynı dönemde yurt dışı satışlarımızdan elde ettiğimiz gelir 3 milyar TL'yi aştı. Yılın son çeyreğinde de iyi bir performans göstererek 2024’ü büyümeyle tamamlamayı hedefliyoruz” diye belirtti.

Halka arz geliri işletme sermayesi ve yatırımlarda değerlendirilecek

Halka arzın Armada Gıda’nın global marka yolculuğuna ivme kazandıracak önemli bir eşik olduğunu belirten Sönmez, sermaye piyasalarının gücünü de arkalarına alarak çalışmalarına ve yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi. Halka arzdan elde edilecek gelirin yatırımların fonlanması ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacağını açıklayan Sönmez, gelecek döneme ilişkin yatırım planlarına ilişkin şu bilgileri aktardı:

Üçüncü fabrika yatırımı global pazarlarda büyüme stratejisine ivme kazandıracak

“Merkez Fabrikamızın bünyesinde yer alan yaklaşık 483 ton/gün ürün işleme kapasiteli bulgur işleme hattının kapasitesini yaklaşık 7 milyon dolarlık yatırımla yaklaşık 966 ton/gün’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yatırımımızın en geç 2026 yılı içerisinde devreye almayı planlıyoruz. Yatırımı devam eden üçüncü fabrika alanımızda 30.000 MT depolama kapasitesini 2023 yılında devreye almıştık. 2.000 metrekarelik fabrika alanımızın inşaat çalışmaları da Şubat ayında tamamlandı. Söz konusu fabrikamızda toplam yaklaşık 40 ton/saat üretim kapasiteli fonksiyonel gıda tesisini, yılsonunda devreye almayı planlıyoruz. 2023 yılında programa alınarak yapımına başlanan 8.200 metrekare Lidaş depoları ile 8.800 metrekare ikinci etap depoları ise Ocak 2025’te devreye almayı planlıyoruz. Yatırımın tamamlanması akabinde aynı alanda yaklaşık 4.800 ton/gün ürün işleme kapasiteli ve 181.500 MT depolama alanlı bir bakliyat fabrikası kurmayı planlıyoruz. Armada Gıda’ya ek bir üretim kampüsü niteliğindeki üçüncü fabrika yatırımı kapsamında, yaklaşık 20 milyon dolar yatırım yapıldı ve toplam yatırım büyüklüğü yaklaşık 54 milyon dolar olarak planlandı. Üçüncü fabrika yatırımımızın tamamını 2025 yılsonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Üçüncü fabrika alanımızda dikey büyüme çerçevesinde; makarnadan yulaf ezmesine, bakliyat unundan bitkisel proteine, vegan ürünlerden pastacılık ürünlerine, balıkçılık sektörüne hitaben yem ürünlerinden konserve türevleri ve haşlama ürünlere kadar geniş bir portföyde üretim yapmayı da planlanıyoruz. Yatırımımızın tamamlanmasıyla global pazarlarda büyüme stratejimizin daha da ivme kazanacağına inanıyoruz.

Kazakistan’da bakliyat işleme tesisi kurulması hedefleniyor

Bununla beraber, global genişlememizde önemli bir adım olarak Kazakistan’da tarımsal ürün işleme tesisi kurmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda 29.11.2022 tarihinde, şirketimizin bağlı ortaklığı olarak AC Agro LLP şirketimizi kurduk. Tesisimizi kurmayı planladığımız arazi için görüşmelerimiz devam ediyor. İlk etapta yaklaşık 4 milyon dolar yatırımla 4.000 - 5.000 metrekare depolama alanı ve bakliyat işleme tesisi kurmayı hedefliyoruz. Bu yatırımızla yerli ve milli sermayeli bir şirket olarak bölgesel oyuncu olmayı da öngörüyoruz.

Aynı zamanda üretimimizden kaynaklı elektrik enerjisi ihtiyacını temiz enerjiden karşılamak amacıyla GES yatırımlarımız da bulunuyor. Şanlıurfa Viranşehir ve Hatay Antakya’da toplam 28,8MW GES projesini devreye almayı planlıyoruz”

