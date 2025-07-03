ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam raporu, beklentilerin oldukça altında kaldı. Piyasalar 100 binlik bir artış beklerken, veride 33 bin kişilik düşüş yaşandı. Bu gelişmenin ardından ons altın 3365 dolar seviyesine kadar yükselerek tepki alımlarıyla toparlansa da yeni işlem gününe yüzde 0,2 kayıpla başladı. Saat 08.00 itibarıyla ons altın 3351,68 dolardan işlem görüyor. Teknik analizde gün içi destek seviyesi olarak 3320 dolar, direnç olarak ise 3366 dolar öne çıkıyor.

Gram altın 4300 TL bandında

Yurt içi piyasalarda da benzer bir seyir gözleniyor. Sabah saatlerinde 4319 TL seviyelerine kadar çıkan gram altın, dolar/TL kurundaki yatay seyir ve ons altındaki zayıflamanın etkisiyle 4300 TL seviyesine geriledi.

Beklenti 110 bin istihdam artışı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıklayacağı tarım dışı istihdam verisinin haziran ayında 110 bin kişilik artış göstermesi bekleniyor. Mayıs ayında 139 bin olan artış, ekonomideki yavaşlama sinyalleriyle birlikte yatırımcıların Fed'in faiz politikalarına yönelik beklentilerini de şekillendirecek.

Uzmanlar, verinin beklentilerin altında kalması halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü bir ivmelenme görülebileceğini, güçlü bir istihdam artışının ise altın üzerinde baskı yaratabileceğini belirtiyor.

Altın yatırımcıları için kritik bir gün yaşanıyor; ABD’den gelecek veri, hem ons altının hem de gram altının yönünü tayin edebilir.