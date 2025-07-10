Ons altın fiyatı, Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte yüzde 0,3’ün üzerinde değer kazanarak sabah saatlerinde 3.326 dolara kadar yükseldi. Günün ilerleyen saatlerinde ise ons altın 3.323 dolar seviyelerinde dengelendi.

İkon Menkul tarafından yayımlanan analizde, hafta başında 3.350 dolar seviyesinde dirençle karşılaşan altının zaman zaman 3.300 dolar seviyesinin altına sarksa da bu noktadan güçlü alımlar geldiği belirtildi. Dünkü kapanışın 3.313 dolardan gerçekleştiğine dikkat çekilen notta, yükseliş trendi dışındaki ikinci günlük kapanışın teknik anlamda önemli bir sinyal olabileceği vurgulandı.

Bugün Asya seansında yukarı yönlü hareketlerin sürdüğü gözlenirken, altının 50 günlük hareketli ortalamaya ve trend çizgisine yaklaşması da teknik göstergeler açısından dikkatle takip ediliyor. 3.350 dolar seviyesi ise kısa vadede önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor.

Trump’tan Sert Tarife Açıklamaları

Altın fiyatlarındaki yükselişin temel nedenlerinden biri de ABD Başkanı Trump’ın çarşamba günü açıkladığı yeni gümrük tarifeleri oldu. Buna göre, 1 Ağustos itibarıyla ABD’ye ithal edilen bakıra yüzde 50, Brezilya menşeli ürünlere ise yine yüzde 50 oranında ek vergi uygulanacak.

Trump ayrıca Güney Kore ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu 14 ülkeye ek olarak yedi ülkeyi daha kapsayan yeni bir tarife bildirimi yayımladı. Eğer bu ülkelerle anlaşmaya varılamazsa, ithal edilen ürünlere 1 Ağustos’tan itibaren yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

Bu gelişmeler küresel ticaret endişelerini artırırken, yatırımcılar güvenli liman arayışında altına yönelmeye devam ediyor. Dolar endeksindeki zayıflama da bu eğilimi destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.