Gram altın, geçtiğimiz günlerde 3 bin 830 liraya kadar yükselmişken, şu anda 3 bin 776 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 177 liradan, yarım altın 12 bin 336 liradan, tam altın ise 24 bin 583 liradan satılıyor.

Fiyatlardaki gerilemeyi fırsat bilen vatandaşlar, özellikle İstanbul'daki Kuyumcukent AVM başta olmak üzere birçok kuyumcuda yoğunluk oluşturdu. Kuyumcu esnafı, altına olan ilginin bu seviyelerde devam etmesi halinde satışlarda önemli bir artış bekliyor.

Uzmanlar ise, yatırımcıları fiyat hareketlerini dikkatle takip etmeleri konusunda uyarıyor.