AKOM’un açıklamasına göre, Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası bölge genelinde etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz hafta 14-18 derece aralığında seyreden hava sıcaklıkları, sistem değişikliğiyle birlikte 7 derece seviyelerine kadar geriledi.

Bugün saat 18.00’den itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenerek zaman zaman fırtına şeklinde 40-75 km/s hızla esmesi bekleniyor. Gece saat 22.00’ye kadar yer yer kuvvetli sağanak yağışların görüleceği, yağışların gece saatlerinde etkisini azaltacağı bildirildi. Pazartesi sabah saat 07.00’den itibaren ise yağışların yeniden etkili olacağı ve gün boyunca il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

Soğuk hava ve kar geliyor

Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgeye girmesi beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece daha düşerek kar değerlerine gerilemesi bekleniyor. Özellikle Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul’un batı kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi tahmin ediliyor.

Hafta ortasında ısınma bekleniyor

Soğuk ve yağışlı havanın salı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi, çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların yeniden artarak 15 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Yetkililer, pazar ve pazartesi günleri beklenen kuvvetli sağanak yağışlar ile pazartesi ve salı sabahına kadar etkili olması öngörülen kış koşulları nedeniyle su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Öğrenciler ve veliler Valilikten gelecek kar tatili kararını bekliyor

Yarın okulların açılacak olması nedeniyle İstanbul’daki milyonlarca öğrenci ve veli, gözünü İstanbul Valiliği’nden yapılacak olası “kar tatili” açıklamasına çevirdi. Pazartesi ve salı sabah saatlerinde etkili olması beklenen soğuk hava, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı ihtimali nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu olurken, Valilikten şu ana kadar resmi bir tatil duyurusu yapılmadı. Yetkililerin, hava koşullarının seyri ve sahadan gelecek değerlendirmelere göre karar vermesi bekleniyor.