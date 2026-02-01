Baran, kredi kartı limitlerinin daraltılmasının hem vatandaşları hem de işletmeleri ödeme güçlüğüyle karşı karşıya bırakabileceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baran, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların önemine dikkat çekerek, mali disiplinin korunmasını desteklediklerini belirtti. Ancak kredi kartı limitlerine getirilen sınırlamaların reel sektör ve hane halkı üzerindeki etkilerinin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Gürsel Baran, günümüzde kredi kartlarının yalnızca bir tüketim aracı olmadığını ifade ederek, eğitim, sağlık, sigorta, ulaşım ve konaklama gibi birçok zorunlu harcamanın kredi kartlarıyla yapıldığını hatırlattı. Artan fiyatlar karşısında yüksek tutarlı ödemelerin nakit olarak yapılmasının güvenlik ve pratiklik açısından zorlaştığını belirten Baran, nakit kullanımının azalmasına rağmen kredi kartı limitlerinin kısıtlanmasının ekonomik hayatı olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

Kredi kartı kullanımındaki daralmanın iç talebi baskılayacağına dikkat çeken Baran, özellikle perakende, hizmet sektörü ve KOBİ’lerin satışlarının ve nakit akışlarının olumsuz etkilenebileceğini ifade etti. Finansmana erişimin zaten zorlaştığı bir dönemde nakit döngüsünün yavaşlamasının, üretimden istihdama kadar birçok alanda zincirleme etkilere yol açabileceğini dile getirdi.

Baran, finansal istikrarı korumaya yönelik düzenlemelerde ticari hayatın gerçekleri ile vatandaşların zorunlu harcamalarının dikkate alınmasının, ekonomik sürdürülebilirlik ve toplumsal refah açısından önemli olduğunu vurgulayarak, reel sektörün görüşlerini aktarmaya devam edeceklerini belirtti.