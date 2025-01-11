Akfen İnşaat’ın yatırım portföyü uzun vadeli kur ve enflasyona karşı korumalı olması dolayısıyla öngörülebilir nakit akışı sağlıyor.

Halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. için Vakıf Yatırım ve Tera Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek halka arz için 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplanacak.

1986 yılında kurulan ve taahhüt işleri ile başladığı faaliyetlerini zaman içinde farklı bir kulvara dönüştürerek Türkiye ve yurtdışında farklı alanlarda projeler geliştiren ve bu anlamda önde gelen yatırım şirketi haline gelen Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin halka açılmak için yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin liderliğinde toplam 42 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığı ile; talep toplama 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

66.841.328 TL nominal değerli kısmı sermaye artırımı ve 28.646.284 TL nominal değerli kısmı tek ortak Akfen Holding A.Ş.’nin pay satışı suretiyle olmak üzere toplamda 95.487.612 TL nominal değerli payların pay başına 38,70 TL fiyatla halka arzı suretiyle gerçekleştirilecek.

Halka arzdan elde ettiği kaynağı yeni yatırımların finansmanında, finansal borçluluk seviyesinin azaltımında ve devam eden faaliyetleri için işletme sermayesi gereksiniminde kullanacak olan Akfen İnşaat, halka arz sonrasında %15 oranında halka açıklığa sahip olacak. Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., Borsa İstanbul’da “AKFIS” kodu ile işlem görecek.

UZUN VADELİ, KUR VE ENFLASYON KORUMALI, ÖNGÖRÜLEBİLİR NAKİT AKIŞI SAĞLAYAN PORTFÖY

Taahhüt projeleri ile başlayan faaliyetlerini zaman içinde yatırımcı kimliğine dönüştüren Akfen İnşaat, uzun vadeli, kur ve enflasyon korumalı, öngörülebilir nakit akışı sağlayan Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) projelerine odaklandı. Bu alanda edindiği deneyim ile bir marka haline gelen Akfen İnşaat, yurt içi ile yurt dışında gerek yatırımcı gerekse de proje yöneticiliği kimliği ile tercih edilen bir şirket oldu.

Bugün Akfen İnşaat, faaliyetlerinin ve aynı zamanda gelirlerinin önemli bölümünü 3 KÖİ modelinde yatırımcısı ve işletmecisi olduğu şehir hastanelerinin yanı sıra öğrenci yurdu ve yatırım amaçlı gayrimenkul projeleri alanlarında sürdürürken, yurtiçi ve yurtdışında ağırlıklı hastane yapım ve güçlendirme projeleri olmak üzere çeşitli taahhüt işlerini gerçekleştirmeye de devam ediyor.

Akfen İnşaat’ın yatırım portföyünde 845 yataklı Isparta Şehir Hastanesi, 1150 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi, 605 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi, 2264 yataklı Hacettepe Yurt ve Konukevi ile 145 konut ve 39 ticari alandan oluşan gayrimenkul varlıkları yer alıyor.

2024 yılı 9 aylık dönem itibariyle hastanelerin işletmesinden elde edilen kira gelirleriyle birlikte düzeltilmiş hasılatı 8,2 milyar TL olarak gerçekleşen Akfen İnşaat’ın varlıklar toplamı 43 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

“GELENEKSEL İNŞAAT ŞİRKETİNİNDIŞINDA GELİR YAPISINA SAHİP”

Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, “Akfen İnşaat'ın iş modeli, geleneksel inşaat şirketlerinden oldukça farklı bir yapıya sahip. Şirketimizde Kamu-Özel İşbirliği projeleri gibi uzun vadeli, öngörülebilir nakit akışı sağlayan, sürdürülebilir yatırımlar üzerine odaklandık. Bugün sahip olduğumuz yatırım portföyümüz, belirli bir koridor dahilinde enflasyon ve döviz kuru değişimlerine karşı korunaklı kira ödemeleri ve kamu kuruluşlarının sözleşme tarafı olmaları noktasında düzenli ve öngörülebilir gelir akışı açısından önemli bir güvence sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Bu özellikleriyle Akfen İnşaat’ın yatırımcı gözünde öne çıkacağını düşündüklerine dikkat çeken Selim Akın, ”Özellikle kur ve enflasyon koruması altına alınmış uzun vadeli kira gelirlerini, hem iç hem de dış piyasalarda sağlık ve eğitim alanlarında yeni KÖİ projelerine, yaşlı bakım evleri ve bağımlılık merkezleri gibi sosyal altyapı projelerine ve öğrenci yurdu, turizm tesisi ve buna benzer gayrimenkul projelerine yatırım yaparak kullanmayı ve şirketin bu stratejiyle büyümesini hedefliyoruz” diye konuştu.

YURTİÇİ VE YURTDIŞINDABÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Akfen İnşaat olarak halka arzın tamamlanması sonrasında kendi faaliyet alanlarında organik ve inorganik büyüme fırsatlarına odaklı stratejisini uygulamaya devam edeceklerini anlatan Selim Akın, “Bu kapsamda Türkiye ve global pazarda kamu-özel işbirliği modeli ile işletilen ve yatırımı planlanan şehir hastaneleri, okul projelerini yakından takip ederken, bağımlılık merkezleri, yaşlı bakım evleri gibi çeşitli sosyal altyapı projelerini takip edeceğiz. Bununla birlikte yine yurt içi ve yurt dışında öğrenci yurdu ve multi fonksiyonel gayrimenkul projelerini radarımıza alacağız” ifadelerini kullandı.

Selim Akın, bununla birlikte Akfen Grubu bünyesindeki iştirak ve bağlı ortaklıklardaki geliştirilen ve geliştirilecek muhtemel projelerin yatırımlarının yapılmasının da Akfen İnşaat için bir fırsat oluşturacağını belirterek, “Bu çeşitlilik, şirketimizin uzun vadeli büyüme ve değer yaratma potansiyelini güçlendiriyor” diye konuştu.

491 MİLYON DOLARLIK TAAHHÜT PROJESİ YÜRÜTÜYOR

Bir yandan kur ve enflasyon korumalı gelirlere sahip portföyünü çeşitlendiren Akfen İnşaat, diğer yandan da toplam değeri 491 milyon dolar olan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Şirketin taahhüt projeleri arasında Bodrum’da 29 villadan oluşan Yalıkavak Loft Projesi ile Muğla Milas’daki 464 üniteli Kıyıkışlacık turizm projesi bulunuyor. Akfen İnşaat, Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde depremden zarar gören tarihi The Sisters of Mercy Hastanesi’nin restorasyonu kapsamında 2 adet binanın yeniden yapımını ve 4 adet binanın renovasyonunu gerçekleştirirken, aynı zamanda 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi ve 600 yataklı Amasya Devlet Hastanesi’nin inşaatını da sürdürüyor. Akfen İnşaat, Hatay’daki Altınözü, Erzin ve Payas’ta her biri 50 yataklı olan 3 acil durum hastanesinin inşaat işlemlerini tamamladı.