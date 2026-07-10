AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kilis'te, Amanos Tüneli ve ulaşım projeleriyle kentin limana kavuşacağını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kilis'e geldi. Kalender Meşrep Millet Bahçesi Kütüphanesi'nde partililerle bir araya gelen Yayman, Kilis'in Türkiye için önemli bir sınır kenti olduğunu söyledi. Kilis'in mazlumlara kucak açan bir şehir olduğunu ve Amanos Tüneli projesiyle sahile ulaşımın yaklaşık 90 kilometre kısalacağını belirtti.

Sınır ticaretinin gelişmeye devam ettiğini kaydeden Yayman, Kilis'in bu alanda örnek şehirlerden biri olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Kilis-Akbez yolunda çalışmaların sürdüğünü belirten Yayman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile görüştüğünü ifade ederek, yolun en kısa sürede tamamlanacağını ve böylece Kilis'i Hatay'a bağlayan duble yolun hizmete açılacağını dile getirdi.

Konuşmasında dış politika ve NATO Zirvesi'ne de değinen Yayman, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için önemli bir lider olduğunu belirterek, AK Parti'nin tek rakibinin yine kendisi olduğunu söyledi.