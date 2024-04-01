2019 yerel seçimlerinde AKP'nin kazandığı, geçtiğimiz yılki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimde CHP'nin kazandığı Üsküdar'da, CHP'nin ne yapacağı merak konusu olmuştu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Dedetaş, Üsküdar'da seçimi kazandı.

Açılan sandık

AA: %88.77 ANKA: %99,41

CHP-Sinem Dedetaş

AA: %49.55 ANKA: %51.24

Cumhur İttifakı-Hilmi Türkmen

AA: %44.02 ANKA: %43.38

Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabından paylaşım yapmış, "Oyumuzu kullandık. Üsküdar’ımız, İstanbul’umuz, ülkemiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

DEDETAŞ: ÜSKÜDAR KAZANACAK

Seçime giden süreçte İstanbul'da kritik ilçelerin başında sayılan Üsküdar, yıllar sonra el değiştirdi, belediye AKP'den CHP'ye geçti.

Resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan farkla birinci çıkarak Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş, ilk açıklamasında şu an oyların yüzde 90'ının sayıldığını belirterek "Şu an sonuç değişecek gibi değil. Açık ara aldık. Kazandık" dedi.