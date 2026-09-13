Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu geçirdiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularını ziyaret etti.

Geçtiğimiz Perşembe akşamı bir dizi program için ana baba ocağı Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonunu Rize'de geçirdi. Erdoğan, bugün ana baba ocağından ayrılmadan önce komşularını ziyaret ederek sohbet etti. Ziyaretin ardından Güneysu'dan ayrılan Erdoğan, Samsun'daki programlarına katılmak üzere hava yolu ile yola çıktı.