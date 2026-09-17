Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 'Milli aradan sonra takım çok daha yüksek motivasyonla maçlara çıkacak' dedi.

Kayserispor, 4-0'lık galibiyetle ayrıldığı İstanbulspor maçının ardından Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynayacağı Mardin 1969 Spor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik heyet nezaretinde antrenmana çıkan takım adaptasyon ve taktik çalışmaları yaptı. Takım antrenmanını izleyen Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Her şey iyi gidiyor. İyi başladı, iyi devam ediyor. Allah bozmasın. Hedefimiz Mardin'den de galibiyetle dönmek. Kalbimizdekini saklamanın gereği yok. Bu takıma destek olmaya devam. Özellikle seyirciye tekrar çağrı yapıyorum. Liderliğe oynanan bir maçta seyirciyi gördünüz. Biz bu kadar mücadelede tribünleri dolu görmek istiyoruz. Bilet fiyatları söz konusuysa talep gelsin onu da değerlendirelim. Ben şehrimin insanlarını şehrimin bu inci tanesi takımının yanında görmek istiyorum. Bunu bizden esirgemesinler. Takımda herhangi bir sıkıntı yok, eksik yok. Her şey yolunda, inşallah daha da iyi olacak. Milli arada da bu takım çok daha motivasyonu yükselmiş bir vaziyette inşallah ondan sonraki maçlara çıkacak. Fakat Kayserispor iyi yolda. Kimsenin endişesi olmasın. Mardin'den de inşallah yüzümüzün akıyla döneriz' dedi.

Atila Gerin: 'En iyi halimizi ortaya koyup döneceğiz'

Teknik Direktör Atila Gerin ise, 'Dün bir rejenerasyon idmanı yaptık İstanbulspor maçından sonra. Ondan sonra bir gün izin verdik çocuklara. Bugün ilk idmanımız. Hem adaptasyon hem taktiksel idmanımız var biraz. Çok zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Yani az gol yemiş, az gol atmış, lige yeni çıkmış fakat doğru planlamayla doğru bir kadro kurmuş gözüken bir rakibe gidiyoruz. Bizim için nerede oynadığımız hiç fark etmiyor, içerde dışarıda zaten deplasmanlardan da iyi sonuçlarla döndük. Yine Allah'ın izniyle bütün en iyi halimizi ortaya koyup oradan döneceğiz. Bulunduğumuz yeri korumaya çalışacağız. Kolay değil buralar inşallah ama takımım, oyuncularım birbirine alışma sürelerini çok daralttılar, kısalttılar çok şükür. Çok sağ olsun hepsi, insani özellikleri çok üst düzeyde çok şükür. Bundan sonrası o birliktelik arttıkça oyuna da yansır, sisteme de yansır her şeye yansır diye düşünüyorum. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Zorlu bir deplasman, en iyi şekilde bitirip gelip, milli arada iple çektiğimiz milli arada eksikleri inşallah tamamlamayı düşünüyoruz' ifadelerine yer verdi.

Görkem Sağlam: 'Kayseri'ye 3 puan getirip milli araya girmek istiyoruz'

Kayserisporlu Görkem Sağlam da, 'Çok şükür son maçımızdan üç puanla ayrıldık. Gidişatımız çok iyi, takımın maşallahı var. Zor bir deplasman Mardin deplasmanı. Fakat yani oraya gidip üç puanı tekrar Kayseri'ye getirip ondan sonra mutlu bir şekilde milli araya girmek istiyoruz inşallah. Takıma yeni gelenler de burada kalanlar da bayağı uyumlu davrandı. Gelenler de sağ olsun hemen ayak uydurmaya çalıştı. Ayak da uydurdular zaten skorlara, gollere, asistlere baktığımız zaman gelen arkadaşlarımız bayağı bir katkı sağladı. Yani şu an çok yüksek bir kadro kalitemiz var. Allah izin verirse yolun sonunu da çok başarılı bir şekilde bitireceğiz inşallah. Maçtan maça bakıyoruz hiçbir şekilde uyum sağlama sorunu yok' ifadelerini kullandı.