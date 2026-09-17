Şahinbey Belediyesinin Vatan Mahallesi'ne kazandıracağı Gençlik Merkezi'nin temeli i düzenlenen törenle atıldı. Çocukların eğitimine, gençlerin gelişimine ve mahalle sakinlerinin sosyal yaşamına katkı sunacak merkez spor salonu, kurs odaları, çalışma alanları, bilgisayar salonları ve çok amaçlı salonuyla vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek.

Şahinbey Belediyesi tarafından gençlerin eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına katkı sağlamak amacıyla Vatan Mahallesi'ne kazandırılacak Gençlik Merkezi için ilk adım atıldı. İçerisinde çalışma salonu (kıraathane), kurs odaları, kütüphane, bilgisayarlı çalışma alanı, çok amaçlı salon ve spor salonu gibi birçok birimin yer alacağı merkezin temel atma töreni, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleşti.

'Vatan'a İbrahimli'de ne varsa o gelecek'

Vatan Mahallesi'ndeki gençlik merkezinin kısa sürede tamamlanmasını beklediğini ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Şahinbey Belediyesi'nin hizmet anlayışına dikkat çekerek, 'Burada çok güzel bir eser var. İbrahimli'de ne varsa Vatan'da da aynısı olacak. Bizim 2 milyon 200 bin vatandaşımız hepsi bu şehrin birinci sınıf sahibidir. Başkanım, 'burayı 9 ayda bitireceğiz' dedi. Ben inanıyorum başkanım burayı 7 ayda, 8 ayda olabilecek en hızlı şekilde gece gündüz çalışılarak bitirir ki eserlerini nasıl yaptığını Şahinbey çok iyi biliyor. Nasıl başarılı bir belediye başkanı olarak çalıştığını hepimiz biliyoruz, tüm Türkiye biliyor. Ona da çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Burada yapılacak hizmetlerle hem Şahinbey'imize hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in Büyükşehir'imizdeki hizmetleriyle, hükümetimizin hizmetleriyle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Ben tekrar bu büyük eserin Vatan Mahalle'mize hayırlı olmasını diliyorum. Annelerimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

'Çocuklarımızın geleceğine yeni bir kapı açıyoruz'

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, merkezin yalnızca gençlere yönelik bir sosyal alan olmayacağını, aynı zamanda mahallede eğitim, kültür, dayanışma ve komşuluk ilişkilerini güçlendirecek önemli bir buluşma noktası olacağını belirterek, 'Çocuklarımızın geleceğine, gençlerimizin hayallerine ve mahallemizin yarınlarına yeni bir kapı açmak için buradayız. Burası çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacağı, gençlerimizin kendilerini geliştireceği, hanım kardeşlerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunabileceği, mahalle sakinlerimizin bir araya geleceği bir buluşma noktası olacak' dedi.

11 mahallede sosyal donatı

Vatan Mahallesi'nin de içerisinde bulunduğu 11 mahallede bugüne kadar önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 11 mahallede 56 park, 23 sosyal tesis ve taziye evi, 2 sağlık ocağı, 2 millet kıraathanesi, 1 polis merkezi, 1 Kur'an kursu, 1 kadın kooperatifi ve 3 semt pazarının bulunduğunu söyledi. Yeni Gençlik Merkezi ile birlikte özellikle çocuk ve gençlere yönelik hizmetlerin daha da güçleneceğini ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, 'Her mahallemiz, her sokağımız ve her vatandaşımız kıymetli. Hizmetlerimizi ihtiyaçları önceliklendirerek kararlılıkla sürdürüyoruz' diye konuştu.

'Belediyecilik insana dokunmaktır'

Belediyecilik anlayışlarının merkezinde insan olduğunu vurgulayan Tahmazoğlu, 'Bizim için belediyecilik insana dokunmaktır. Gencimizin elinden tutmaktır. Çocuklarımızın hayaline ortak olmaktır. Annelerimizin duasına vesile olmaktır. Bir mahallede kardeşliği, huzuru ve komşuluğu güçlendirmektir. Her çocuğumuz bizim çocuğumuz, her gencimiz bizim geleceğimizdir' diye konuştu.