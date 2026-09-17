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Öte yandan, Çorum FK'dan yapılan açıklamada Venezuela A Milli Takımı'nın yaklaşan karşılaşmaları için belirlenen kadroya davet edilen Jesus Ramirez'e 'başarı' dilendi.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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