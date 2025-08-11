ABD’de öğrenci kredisinden faydalandıktan sonra geri ödemelerini geciktiren kişilerin sayısı artıyor. New York Federal Rezerv Bankası tarafından yayınlanan 2025 yılının 2’nci çeyreğine ilişkin Hane Borcu ve Kredi Raporu’nda, öğrenci kredi borçlarının geri ödemelerinin 90 günün üzerinde geciktirilmesiyle söz konusu borçların "ciddi gecikmeye" dönüştüğü durumlarda keskin bir artış gözlemlendiği kaydedildi. Raporda, geçtiğimiz Nisan ayı ile Haziran ayları arasında öğrenci kredi borcunu ödemesini geciktiren kişilerin sayısındaki ciddi artışla gözlemlenmesiyle, ödenmemiş borçların yüzde 12,9’u "ciddi şekilde gecikmiş" olarak nitelendirildi.

"Ödenmemiş 1,64 trilyon dolar borç var"

Raporda, "Öğrenci kredileri hariç, neredeyse tüm borç türlerinde erken ödeme gecikmelerine ilişkin değerler sabit kaldı. Öğrenci kredilerinde, gecikmiş öğrenci kredilerinin raporlanmasının yeniden başlaması nedeniyle, bakiyelerin güncelden gecikmiş duruma geçme oranında bir başka artış görüldü" ifadeleri kullanıldı. Raporda, tüm öğrenci kredilerinin yüzde 10,2'si şu anda ciddi şekilde gecikmiş durumda. Bu oran, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 8, ikinci çeyreğinde ise yüzde 0,8 olduğu belirtildi. Toplam öğrenci kredi borcunun ise 7 milyar dolarlık artışla 2025 yılının ikinci çeyreğinde 1,64 trilyon dolara ulaştığı aktarıldı.

ABD Eğitim Bakanlığı’ndan haciz uyarısı

ABD Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz Mayıs ayında tahsilat sürecinin yeniden yürürlüğe girdiği aktarıldı. Geri ödemesini geciktiren kredi sahiplerinin ise maaşlarına haciz uygulanması riskiyle karşı karşıya olduğu ve geciken ödemelerin kişilerin kredi notlarına ciddi şekilde olumsuz yansımalara neden olabileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Tahsilatların devam etmesi ile vergi mükelleflerini, lise sonrası eğitimlerini desteklemek amacıyla kendi istekleri doğrultusunda üstlendikleri borçları ödemeyen kişilerin yükünü sırtlanmaktan korumuş oluyoruz. Bu girişim, kapsamlı bir iletişim ve yardım kampanyasıyla bir arada yürütülerek, borç alan kişilerin geri ödemeleri konusunda fikir sahibi olmasını ve kişilerin temerrüt durumundan kurtulmasını sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

"Temerrüde düşebilecek 10 milyon kişi haciz ile karşı karşıya"

Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Nisan ayında yapılan bir açıklamada da, "Gelecek birkaç ay içinde 10 milyon borçlu kişinin temerrüde düşmesi ve bu kişilere haciz uygulanması bekleniyor. Bu sayılara ulaşırsak federal öğrenci borçları portföyünün yaklaşık yüzde 25’i temerrüde düşmüş olacak. Borçlarda temerrüde düşülmesi için çizgi, borcun 270 gün boyunca ödenmemiş olmasıdır. Temerrüde düşen öğrenciler federal hükümet tarafından yürütülen etkin bir tahsilat süreciyle karşı karşıya kalacak" denilmişti.

"ABD Eğitim Bakanlığı, borçlanmak isteyeceğiniz bir kredi sağlayıcısı değildir"

ABD merkezli bir borç yapılandırma şirketinin Kurucu Ortağı Adem Selita, "Öğrenci borçlarının ödemesini geciktirmenin sonuçları çok ağır olabilir. Eğitim Bakanlığı, borçlanmak isteyeceğiniz bir kredi sağlayıcısı değildir. Geciken ödemeler kredi notunuza yansır ve söz konusu temerrüt durumu 7 yıla kadar notunuzda gözükebilir. Kredi notunuzun yüzde 35’ü geri ödeme geçmişinize bağlı olduğu için bu durum da notunuzda bir hayli olumsuz bir etkiye sahip olacaktır" ifadelerini kullandı.

Öğrenci kredi borçları Biden zamanında dondurulmuştu

Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın döneminde, Mart 2020 tarihinde COVID-19 salgını nedeniyle öğrenci kredi borçlarının geri ödemesi büyük oranda durdurulmuştu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminde bu karar yürürlükten kaldırıldı ve borçların tahsilatı devam ettirildi.eği