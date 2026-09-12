Merkezi yönetim bütçesinin 2027-2029 dönemine ilişkin hazırlık takvimi resmen başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle kamu idarelerinin gelecek üç yıla yönelik bütçe tekliflerinde esas alacağı politika ve öncelikler belirlendi.

Bütçe hazırlıklarının, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program ile On İkinci Kalkınma Planı’nın hedefleri doğrultusunda yürütüleceği bildirildi. Bu kapsamda makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesi, mali disiplinin korunması ve fiyat istikrarının desteklenmesi temel öncelikler arasında yer aldı.

Bunun yanında verimlilik artışının sağlanması, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması ve işgücü piyasasının daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kayıt dışılıkla mücadelenin güçlendirilmesi de sürdürülebilir büyüme hedefinin önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Kamuda verimsiz harcamalar mercek altında

Yeni dönemin bütçe hazırlıklarında kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması konusunda da önemli mesajlar verildi. Kamu idarelerinden kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan, kaynaklarını ekonomik ve verimli şekilde kullanmaları istendi.

Kamu harcamalarının sistematik biçimde gözden geçirileceği ve verimsiz harcama alanlarının tasfiye edileceği belirtildi. Tasarruf tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetim ve izleme çalışmalarının da devam edeceği kaydedildi.

Kamu yatırım programında ise ekonomik ve sosyal fayda sağlayacak projelere öncelik verilecek. Yatırımların rasyonelleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi öngörülüyor.

Kamu araçlarında yeni dönem

Bütçe rehberinde kamu taşıtlarının kullanımına ilişkin tasarruf mesajı da dikkat çekti. Kamu araçlarının ihtiyaç analizleri doğrultusunda sistematik olarak gözden geçirileceği, ihtiyaç fazlası veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtların tasfiye edileceği bildirildi.

Yeni taşıt ediniminin ise zorunlu hallerle sınırlandırılması ve satın almalarda ekonomiklik kriterinin gözetilmesi öngörülüyor. Yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilmesi de sürdürülecek.

Öte yandan geçici ve süreklilik arz etmeyen gelirler karşılığında kalıcı nitelikte harcama oluşturulmaması ilkesi de bütçe hazırlıklarının temel unsurlarından biri olacak.

Kamu idareleri üç yıllık bütçe tekliflerini hazırlayacak

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 2027, 2028 ve 2029 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini Orta Vadeli Program, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde belirlenen esaslara göre hazırlayacak.

Tekliflerde makroekonomik hedefler, temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve çok yıllı bütçeleme anlayışı esas alınacak.

Böylece 2027-2029 döneminde kamu maliyesinde disiplinin korunması, harcamaların daha etkin yönetilmesi ve tasarruf uygulamalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.