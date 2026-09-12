Kamu yatırımlarında 2027-2029 döneminin yol haritası belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, 2027 Yılı Kamu Yatırım Programı hazırlıklarında uygulanacak temel esaslar ve öncelikler belirlendi.

Genelgede, kamu yatırımlarının makroekonomik istikrar, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah hedeflerine daha güçlü katkı sağlaması amaçlanırken, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ön plana çıkarıldı.

Kamu harcamalarında tasarruf vurgusu

Yeni dönemde kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, enflasyonla mücadelenin desteklenmesi, yurt içi tasarrufların artırılması ve cari işlemler açığının azaltılması temel öncelikler arasında yer alacak. Kamu mali dengelerinin ve mali disiplinin güçlendirilmesiyle makroekonomik ve finansal istikrarın korunması hedeflenecek.

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların ise öncelikli sosyal ihtiyaçları karşılayan ve üretken faaliyetleri destekleyen alanlara yönlendirilmesi planlanıyor.

Yeni projelere sınırlama geliyor

Genelgenin dikkat çeken başlıklarından biri yeni kamu projelerine getirilen sınırlama oldu. Tasarruf tedbirleri çerçevesinde, zorunlu haller dışında 2027 Yılı Kamu Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacak.

Bunun yerine halen devam eden ve kısa sürede tamamlanabilecek öncelikli projelere ağırlık verilecek. Böylece yatırımların ekonomik ve sosyal faydaya daha kısa sürede dönüşmesi amaçlanıyor.

Mevcut kamu sermaye stokunun daha yüksek kapasiteyle kullanılabilmesi için bakım ve onarım yatırımlarına da önem verilecek. Vatandaşların acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan katkı sağlamayan projelerin ise teklif edilmemesi istendi.

Özel sektör yatırımlarını destekleyecek

Kamu yatırımlarının yalnızca kamu hizmetlerini karşılayan projeler olarak değil, özel sektör yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarlanması öngörülüyor.

Bu kapsamda özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını, ticareti ve ekonomik faaliyetleri destekleyecek altyapı projelerine öncelik verilecek. İş, üretim, yatırım ve yaşam ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak nitelikli altyapı yatırımları öne çıkacak.

OVP ve Kalkınma Planı esas alınacak

2027 Yılı Kamu Yatırım Programı hazırlanırken On İkinci Kalkınma Planı ile 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da belirlenen amaç, politika, öncelik ve mali çerçevenin temel alınacağı belirtildi.

Kamu idarelerinin stratejik planları da OVP ile uyumlu olması şartıyla yatırım programı hazırlıklarında dikkate alınacak.

Kuruluşların yatırım tekliflerinde yapacakları proje bazındaki değişiklik önerilerini ise Strateji ve Bütçe Başkanlığına Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) üzerinden iletmeleri gerekiyor.

Genelgenin ekinde ayrıca 2027-2029 Dönemi Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ile yatırım tavanlarına ilişkin tablolara da yer verildi.