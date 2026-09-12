İstanbul’da 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde güvenlik, trafik ve okul çevrelerine yönelik tedbirler artırıldı. İstanbul Valiliği tarafından açıklanan yeni eğitim yılı önlemleri kapsamında binlerce emniyet ve jandarma personeli ile okul görevlisi sahada olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki okullarda güvenliğin sağlanması amacıyla 719 noktada tedbir alınacak. Bu kapsamda 1.276 ekip, 207 MTS ve toplam 2 bin 469 personel görev yapacak. Okulların güvenliğine yönelik uygulamaların eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürüleceği bildirildi.

Kent genelinde 239 okulda 229 Okul Kolluk Görevlisi, 2 bin 620 okulda 470 Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi ve bin 493 okulda 578 ekip, öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde sabit olarak görev yapacak.

Okul çevrelerinde denetimler sıklaştırılacak

Trafik ve genel güvenliğin sağlanması amacıyla da özellikle okul çevrelerinde kapsamlı uygulamalar gerçekleştirilecek. 14-25 Eylül tarihleri arasında önemli kavşak ve meydanlarda 50 ekip görev alırken, okul önleri ve çevrelerinde giriş-çıkış saatlerinde ring halinde denetimler yapılacak.

Jandarma sorumluluk bölgesindeki okullarda ise toplam 114 tim ve 335 personelle güvenlik, trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirilecek.

Okul servislerine yönelik denetimler de belirlenen saatlerde yoğunlaştırılacak. 07.30-09.30, 12.30-13.30 ve 15.00-18.00 saatleri arasında yapılacak kontrollerle servis araçlarının güvenli şekilde faaliyet göstermesi ve olası trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bunun yanı sıra okul çevrelerindeki park, bahçe ve metruk binaların yanı sıra kahvehane, internet kafe, elektronik oyun salonu, alkol ve tütün mamulü satışı yapılan işletmeler ile diğer umuma açık alanlarda da denetimler yapılacak.

Kantinler de mercek altında

Öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim görmesi amacıyla okul kantinleri de denetlenecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül günü 10.00-15.00 saatleri arasında kantinlerde hijyen kontrolleri gerçekleştirecek.

İlk gün ders saatleri değişti

İstanbul’da yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününe özel olarak ders saatlerinde de düzenlemeye gidildi. Kentte yaklaşık 19 bin okul servis aracının ve çocuklarını okula götürüp getirecek velilerin aynı anda trafiğe çıkacak olması nedeniyle oluşabilecek yoğunluğun azaltılması amacıyla 14 Eylül Pazartesi günü resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.

Valilik, düzenlemenin özellikle servis ve okul güzergâhlarının oluşturacağı trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla yapıldığını açıkladı.

3 bin 13 bahçe görevlisi, 8 bin 500 temizlik personeli

Yeni eğitim döneminde okullarda güvenlik ve düzenin sağlanmasına katkı sunmak üzere 3 bin 13 bahçe görevlisi de görev başı yapacak. Bahçe görevlilerine gerekli eğitimlerin polis ekipleri tarafından verileceği belirtildi.

Öte yandan öğrencilerin daha sağlıklı ve temiz ortamlarda eğitim görmesi amacıyla 8 bin 500 temizlik personeli de 14 Eylül itibarıyla İstanbul’daki okullarda görev yapmaya başlayacak.

Böylece İstanbul’da yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde güvenlikten trafiğe, kantin denetimlerinden okul temizliğine kadar çok sayıda alanda kapsamlı tedbirler devreye alınmış olacak.