ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen COP28 İklim Zirvesi’ne katıldı. Zirve kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşen Harris, görüşmede ABD’nin Filistin topraklarına yönelik tutumuna değinerek, “ABD, Filistinlilerin Gazze veya Batı Şeria'dan zorla tehcir edilmesine, Gazze'nin kuşatılmasına veya Gazze sınırlarının yeniden çizilmesine hiçbir koşulda izin vermeyecektir” dedi.

Gazze Şeridi’ndeki barış çabalarının Filistin Yönetimi liderliğindeki Filistin Devleti’ne yönelik net bir siyasi görüşle sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Harris, bu çabaların uluslararası toplum ve bölge ülkelerinin desteğiyle başarıya ulaşabileceğini ifade etti.

ABD vatandaşlarını Gazze Şeridi’nden tahliye etme çabaları dolayısıyla Sisi’ye teşekkür eden Harris, Gazze Şeridi’nde esir tutulanların serbest bırakılması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.