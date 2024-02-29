Her 4 senede bir denk gelen ve ‘artık yıl’ olarak adlandırılan 29 Şubat tarihinde evlenmeyi tercih eden çiftler Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Nikah Salonunda yapılan tören ile evliliğe ilk adımlarını attılar.

Evlilik için 29 Şubat tarihini seçen Gizem ve Sinan Geboloğlu çifti İhlas Haber Ajansı mikronuna yaptıkları açıklamada, “Bizim niyetimiz aslında Şubat ayında nikah kıymaktı. Tarih olarak depremin yıldönümüne yakın bir tarihe denk gelmesi sebebiyle tarihi değiştirme kararı aldık. Sonra bir baktık ki 29 Şubat diye bir gün varmış ve bugüne denk geliyormuş. Neden olmasın dedik. Beraber karar verdik. 29 Şubat tarihini tercih ettik” ifadelerini kullandı.

“Dört yılda bir nikah tazelemeye karar verdik”

Her yıl evlilik yıldönümü kutlamak yerine dört yılda bir kez nikah tazelemek istediklerini belirten Geboloğlu çifti, “Böyle bir anlaşma yaptık ve bugünü seçtik. Dört yılda bir nikah tazelemeye karar verdik” dedi.

Evlenmek için 29 Şubat tarihini seçen bir diğer çift olan Ayça Yağmur Şimşek ve Atabey Demirel çifti ise yaptıkları açıklamada, “Özellikle istedik bugün olmasını. Biz evliliğimiz biraz geç yaşlansın diye düşündük. Eğer gelecekte evlilik yıldönümünü unutursam, dört yılda bir oluyor nasıl hatırlayabilirim gibi bahaneler bulmaya çalışacağım” dedi.