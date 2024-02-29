-İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz:

Zorlu geçen 2023 yılını yüzde 4,5 gibi bir büyümeyle kapatmış olmak ülkemiz açısından sevindirici. Dünyada ve ülkemizde ekonomik gelişmeler, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri göz önüne alındığında elde edilen büyümenin gelecek adına umut verici olduğunu söylemeliyiz. Ancak büyüme verilerine bakıldığında sanayi, üretim ve ihracattaki durumun pek parlak olmadığı görülüyor. Ülkemizin kalkınması, vatandaşlarımızın büyümeden daha fazla pay alabilmesi için sanayimizin, üretimimizin ve ihracatımızın çok daha güçlü olması gerektiğine inanıyoruz.

-Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu:

Büyümede üretim ve ihracatın yeri her zaman kritik. TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 4,5 büyüme kaydettiğini memnuniyetle karşıladık. GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde sanayinin yüzde 0,8 arttığını görüyoruz. Küresel olarak ekonomik aktivitenin yavaşladığı bir dönemde Türkiye'nin üretim hızının arttığını ve büyümede dengelenmeye yönelik sürecin yürüdüğünü gösteriyor.

-İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı:

Türkiye ekonomisi, 2023 yılında yüzde 4,5 büyüdü. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, yıllık bazda ilk kez 1 trilyon dolar barajını aşarken kişi başı gelir de 13 bin 110 dolara ulaştı. Büyümenin ana kaynağı tüketimden geldi. Tarım sektörü ise yüzde 0,2 azaldı. İhracat ve sanayinin etkisi de düşük kaldı. 2023’teki büyüme, ülkemiz için geçtiğimiz zor bir yıldan sonra oldukça sevindirici. Ancak, bunu sürdürülebilir kılabilmek için yeni yatırımlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla, yatırım yapmak için de üretici ve ihracatçıya finansman desteği sağlanması çok önemli. Bu konuda bir ilerleme kaydedebilirsek sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamış olacağız.

Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Uyguner:

Küresel ekonomide görülen sıkıntılar, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum göz önünde bulundurulduğunda yüzde 4,5’lik büyüme pozitif bir tablo olarak değerlendirilebilir. Ancak büyümeyle birlikte kalkınmanın da yakalanabilmesi için atılması gereken adımlar olduğunun altını çizmek gerekiyor. Katma değerli üretimin, ihracatın ve sanayinin daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu da söylemeliyiz. Eğer bu destekler verilir, eğitim ve istihdam politikalarına da odaklanılırsa ülkemizin büyümesi hızlanır ve sürdürülebilir bir kalkınma yakalanır.

-Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) ve Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği (PAGÇEV) Başkanı Yavuz Eroğlu:

Ülkemizin şu an en büyük isteği enflasyona mücadele kapsamında enflasyonda düşüş yakalamak için talebi daraltmak. Ancak bunu yaparken de resesyonu engellemek için ihracatı artıralım, stratejik ve katma değerli alanlara yatırımı devam ettirelim ve dolayısıyla istihdamı güçlendirelim istiyoruz. Büyüme tarafında 2023 verileri istediğimiz tabloyu ortaya çıkarmıyor. Büyüme ekseriyetle ihracattan kaynaklanıyor olsaydı ve bu arada katma değerli yatırımlardan gelen iç büyümeyle birlikte desteklenseydi oldukça pozitif bir tablodan bahsedebilirdik. Büyümenin ihracat dışı kaynaklardan gelmesi, enflasyonla mücadelede metodolojimizin henüz işe yaramadığı anlamına geliyor. Önümüzdeki dönemde daha çok ihracat ve katma değerli imalatın olduğu bir büyüme modeline geçebilirsek enflasyonla mücadele de sonuç verecektir.

-Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger:

Türkiye'de 2023 yılında yaşadığımız deprem felaketinin etkisine, iç piyasada atılan sıkılaştırma adımları ve küresel sıkılaşma eğilimlerine rağmen yüzde 4,5'lik büyüme performansı ortaya koymasını son derece önemsiyoruz. Nitelikli üretimin, iş gücü piyasasının, yatırımların ve ihracatın desteklenmesiyle büyümenin kalitesi ve sürdürülebilirliğinde önemli kazanımlar elde edileceğine inanıyoruz.

-Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Kurucu Başkanı ve Qlux IDEAS Genel Müdürü Burak Önder:

Ülke ekonomimizin üst üste 14 çeyrektir büyüme göstermesi, GSYH’ın ilk kez 1 Trilyon doları aşması ve kişi başına gelirin dolar cinsinden 13 bin 110 dolara gelmesi içinden geçtiğimiz dönemde bence önemli ve değerli. Önümüzdeki dönemdeyse büyümenin kalitesini artırmaya gayret etmemiz gerekiyor.

-Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) Başkanı Bekir Topuz:

Açıklanan verilere göre, 2023 yılında büyümenin yıl genelinde beklentilerin üzerinde gelmesi pozitif bir tabloyken; sanayideki büyümenin 2023 yılında yavaşladığını görüyoruz. Pandemiden bu yana görülen en düşük büyüme oranları, enflasyonla mücadele ettiğimiz bu dönemde yakından izlenmesi gereken bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Üretimimizi artırarak hem enflasyonla daha güçlü bir şekilde mücadele edebilir hem de 2023 verilerinde ihracatın büyümeye olan etkisini artırabiliriz.