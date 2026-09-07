Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde yürütülen kentsel dönüşüm ve kamulaştırma projelerini kamuoyu ile paylaştı. Konya’nın tarihî dokusunu koruyarak geleceğe taşıyan kentsel dönüşüm ve kamulaştırma çalışmalarında bugüne kadar gelinen noktayı açıklayan Başkan Altay, “Göreve geldiğimiz günden bugüne toplam 1 milyon 344 bin metrekarelik alanda, 1.920 bağımsız bölüm ve 702 binanın kamulaştırmasını tamamladık. 2018 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz tüm kamulaştırmaların güncel toplam bedeli 13 milyar 685 milyon liraya ulaştı. İşin içine kentsel dönüşüm çalışmalarımızı dâhil ettiğimizde ise yaptığımız işin önemi daha da ortaya çıkıyor. 2018 yılından bugüne kentsel dönüşüm ve kamulaştırma için güncel bedelle yaptığımız yatırım tutarı tamı tamına 25 milyar 685 milyon lira oldu” dedi. “Bizler, hemşehrilerimizden aldığımız güçle; tarihinden ilham alan, istikbale güvenle yürüyen bir Konya için çalışıyoruz” diyen Başkan Altay, “Bu büyük dönüşüm yolculuğunda, Konya’nın daha güvenli ve yaşanabilir hâle gelmesi için ortaya koyduğumuz çalışmalara öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kentsel dönüşüm ve kamulaştırma projeleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, Konya gibi aziz bir şehirde atılan her adımın; dünden bugüne, bugünden yarına uzanan büyük bir emanet zincirine dokunduğunu söyledi.

Şehrin dört bir noktasında gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm çalışmaları ile Konya’nın ihtişamlı mazisini, geleceğin modern yapısıyla buluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Altay, “Bizim için bu çalışmalar; Selçuklu dârülmülkü Konya’nın asırlara uzanan mührünü, şehrimizin her noktasında yeniden görünür kılma gayretidir” ifadelerini kullandı.

“BİZİM DÖNÜŞÜM ANLAYIŞIMIZDA GEÇMİŞLE GELECEĞİ AYNI UFUKTA BULUŞTURMAK VARDIR”

Başkan Altay, bir yandan tarihî mekânları ihya ederken, bir yandan da şehrin hafızasını diri tuttuklarını belirterek, “Üzeri kapanmış, saklı kalmış değerleri gün yüzüne çıkarıyor, yorgun düşmüş mekânları yeniden ayağa kaldırıyor, geçmişin izlerini bugünün hayatıyla buluşturuyoruz. Böylece Konya’nın tarihini sadece kitaplarda anlatılan bir miras olmaktan çıkarıp; meydanlarında, sokaklarında, yapılarında ve günlük hayatın içinde yaşayan bir hakikate dönüştürüyoruz. Bizim dönüşüm anlayışımızda geçmişle geleceği aynı ufukta buluşturmak vardır. Bizler Selçuklu’nun vakarını, Mevlâna’nın irfanını, Konya’nın sükûnetini ve Anadolu’nun derin şehir terbiyesini bugünün imkânlarıyla yeniden yorumluyoruz. Şunu çok iyi bilmek gerekir ki; Konya, ruhu olan bir şehirdir. Bu ruhu korumadan yapılan her çalışma eksik kalır. İşte bizler de attığımız her adımda; tarihî dokuyu güçlendiren, şehir estetiğini yücelten, medeniyet mirasımıza sahip çıkan bir anlayışla hareket ediyoruz” diye konuştu.

TÜKİYE’NİN EN BÜYÜK İHYA PROJESİ “DARÜLMÜLK PROJESİ”

Başkan Altay daha sonra Konya genelinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerini ve kamulaştırma çalışmalarını sunum eşliğinde detaylı şekilde anlattı. İlk olarak Türkiye’nin en büyük ihya projesi olan Darülmülk Projesi kapsamında gelinen son durumu paylaşan Başkan Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla birlikte yürütülen proje ile şehir merkezinin 20 farklı noktasında kentsel dönüşüm ve yenileme çalışması gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Başkan Altay, şöyle devam etti: “Türbeönü Çarşıları, Taş Bina, Aladdin Caddesindeki binaların yenilenmesi, Depo No:4, Meydan Evleri ve Velespit Müzesi gibi projelerimizi tamamladık. Yine yapımını tamamladığımız Darülmülk Sergi Sarayını valiliğimize devrettik. Eski belediye binamızın olduğu bölgeye kazandıracağımız Türkiye’nin ilk Sıfır Atık binası olacak Şehir Kütüphanemiz ile Meram Belediyemizle birlikte yürüttüğümüz Büyük Larende Dönüşümü ve Karatay Belediyemizle birlikte yürüttüğümüz Mevlana Arkası Kentsel Yenileme Projemiz devam ediyor. Peynir Pazarı’nda ise fiziki ömrünü tamamlamış yapıların yıkımını tamamladık. Darülmülk İhya Projemizin önemli halkalarından biri olan Peynir Pazarı Kentsel Dönüşüm Projemizi, Tarihî Osmanlı Buğday Pazarı ile Melike Hatun Çarşısı arasında yürütüyoruz.”

Başkan Altay konuşmasının devamında ise Nalçacı Caddesi Kentsel Dönüşümü, Şems-i Tebrizi Mahallesi Kentsel Dönüşümü, Mengüç Caddesi Kentsel Dönüşümü, Sanayi Bölgeleri Kentsel Dönüşümü, Kadınhanı Kentsel Dönüşüm, Ilgın Osmanlı Kent Meydanı Kentsel Dönüşüm, Beyşehir Eşrefoğlu Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşümü projeleri hakkında bilgi verdi.

“KAMULAŞTIRMADA TEMEL İLKEMİZ, VATANDAŞIMIZIN HAKKINI VE HUKUKUNU KORUMAKTIR”

Kentsel dönüşüm projelerinden sonra kamulaştırma çalışmalarına da değinen Başkan Altay, “Kamulaştırma, dışarıdan bakıldığında bir taşınmazın satın alınması gibi görülebilir. Oysa her kamulaştırmanın ardında; açılacak yeni bir yol, oluşturulacak bir meydan, gün yüzüne çıkarılacak tarihî bir eser, yapılacak bir park, otogar, pazar yeri veya kamu tesisi bulunmaktadır. Bu süreçlerde temel ilkemiz her zaman vatandaşımızın hakkını ve hukukunu korumaktır. Bu nedenle önceliğimizi uzlaşmaya veriyor; bedelleri hakkaniyetle belirliyor, süreci şeffaflıkla ve karşılıklı rıza anlayışıyla yürütüyoruz. Bu doğrultuda şehir merkezimizde ve ilçelerimizde önemli kamulaştırma işlemleri gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

KONYA MERKEZDE VE İLÇELERDE YÜRÜTÜLEN KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARINI ANLATTI

KONYARAY Banliyö Hattı, Taş Bina Arkası İmar Yolu Kamulaştırma Çalışması, Merkez İmam Hatip Önü Rekreasyon Alanı Kamulaştırma Projesi, Celaleddin Karatay, Sultan Abdülhamid Han, İsmail Ketenci, Alparslan Türkeş, Kazakistan, Karabağ, Necmettin Erbakan, Küçük Aymanas, Taş Cami Uzunharmanlar, Beyşehir, Şehit Ömer Halisdemir gibi şehir merkezinde bulunan önemli caddelerdeki kamulaştırma çalışmalarını anlatan Başkan Altay, yine şehrin kalbinin attığı bölgelerdeki önemli kamulaştırma çalışmalarının detaylarından da bahsetti.

Kamulaştırma çalışmalarını sadece merkezle sınırı tutmayarak ilçelerde de son derece önemli kamulaştırma hamleleri yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, merkez dışındaki ilçelerde yürütülen kamulaştırma çalışmaları hakkında da detaylı bilgi verdi.

“2018 YILINDAN BUGÜNE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KAMULAŞTIRMA İÇİN YAPILAN YATIRIM MİKTARI 25 MİLYAR 685 MİLYON LİRA OLDU”

Başkan Altay, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğüne dikkati çekerek, “Yaptığımız işlerin büyüklüğünü rakamlarla ifade etmek gerekirse sadece 2025 yılında içerisinde; 279 bin 314 metrekarelik alanda, 166 bağımsız bölüm ve 18 binanın kamulaştırmasını gerçekleştirdik. Bu çalışmaların güncel kamulaştırma bedeli 3 milyar 117 milyon lira oldu. Göreve geldiğimiz günden bugüne ise toplam 1 milyon 344 bin metrekarelik alanda, 1.920 bağımsız bölüm ve 702 binanın kamulaştırmasını tamamladık. 2018 yılından bu yana farklı kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yaklaşık 5 milyar lira kamulaştırma harcaması gerçekleştirdik. Böylelikle gerçekleştirdiğimiz tüm kamulaştırmaların güncel toplam bedeli 13 milyar 685 milyon liraya ulaştı. İşin içine kentsel dönüşüm çalışmalarımızı dâhil ettiğimizde ise yaptığımız işin önemi daha da ortaya çıkıyor. 2018 yılından bugüne kentsel dönüşüm ve kamulaştırma için güncel bedelle yaptığımız yatırım tutarı tamı tamına 25 milyar 685 milyon lira oldu. Şehrimiz için, hemşehrilerimiz için hayırlı olsun” diye konuştu.

“İSTİKBALE GÜVENLE YÜRÜYEN BİR KONYA İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Bu çalışmaların çok büyük bir emeğin, özverinin ve adanmışlığın sonucu olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Her bir projenin ardında güvenli bir evde yaşayacak ailelerimiz, nefes alacak mahallelerimiz, yeniden görünür hâle gelecek tarihî eserlerimiz, ulaşımı rahatlatacak caddelerimiz ve geleceğe daha güçlü yürüyen bir Konya vardır. Bizler, hemşehrilerimizden aldığımız güçle; tarihinden ilham alan, istikbale güvenle yürüyen bir Konya için çalışıyoruz. Kökleri Selçuklu’ya, ufku Türkiye Yüzyılı’na uzanan Konya’mızı; geçmişinden aldığı güçle geleceğe taşıyoruz” cümlelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Altay, “Bu büyük dönüşüm yolculuğunda, Konya’nın daha güvenli ve yaşanabilir hâle gelmesi için ortaya koyduğumuz çalışmalara öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Projelerimizin hayata geçirilmesinde büyük katkıları bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, hemşehrimiz Sayın Murat Kurum’a, Kentsel Dönüşüm Başkanlığımıza, TOKİ Başkanlığımıza, Emlak Konut’a, İller Bankamıza ve sürece destek veren tüm bakanlıklarımıza ve kamu kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, milletvekillerimize, İl Başkanımıza ve teşkilat mensuplarımıza, birlikte çalışmaktan büyük bir keyif aldığım ilçe belediye başkanlarımıza, ilgili meslek odalarımıza, muhtarlarımıza ve projelerimizin her aşamasında büyük bir gayret gösteren değerli çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise bu süreçlerde bizlere güvenen, sabır gösteren, uzlaşma kültürüne katkı sunan kıymetli hemşehrilerimize etmek istiyorum. Onların rızası, duası ve desteği olmadan hiçbir dönüşüm tam anlamıyla başarıya ulaşamaz. İnşallah bundan sonra da Konya’mızın her mahallesinde, her ilçesinde ve her sokağında aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz ve yapımını sürdüğümüz tüm kentsel dönüşüm ve kamulaştırma çalışmalarımızın Konya’mıza, ilçelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.