ÖSYM’den yapılan açıklamada, yayımlanan kılavuzun adaylara ve ilgililere ön bilgi sağlama amacı taşıdığı vurgulandı. Tercih döneminde adayların, güncellenmiş haliyle yeniden paylaşılacak olan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğinin altı çizildi.

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Ayrıca, tercih işlemleri sırasında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına ÖSYM'nin yapacağı duyuruların düzenli olarak takip edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Adaylar, https://www.osym.gov.tr adresinden hem kılavuza ulaşabilir hem de tercih sürecine dair güncel bilgilere erişebilir.