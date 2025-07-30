ÖSYM’den yapılan açıklamada, yayımlanan kılavuzun adaylara ve ilgililere ön bilgi sağlama amacı taşıdığı vurgulandı. Tercih döneminde adayların, güncellenmiş haliyle yeniden paylaşılacak olan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca, tercih işlemleri sırasında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına ÖSYM'nin yapacağı duyuruların düzenli olarak takip edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Adaylar, https://www.osym.gov.tr adresinden hem kılavuza ulaşabilir hem de tercih sürecine dair güncel bilgilere erişebilir.