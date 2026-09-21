Sezona 3'te 3'le güzel bir başlangıç yapan Elazığspor'da, teknik direktör Serdar Bozkurt'un insyatifi ile futbolculara 2 günlük izin yaptı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'a muhteşem bir başlangıç yapan ve son oynanan Aliağa FK maçında taraftarlarını mest eden Seza Çimento Elazığspor, Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un inisiyatifi ile 2 günlük izin yaptı. Pazar ve pazartesi günlerini izinli olarak geçiren futbolcular salı günü kulüp tesislerinde toplanarak Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 4. Haftası'nda deplasmanda Güzide Gebzespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.