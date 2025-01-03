Kasım ayında TÜFE, aylık yüzde 2,24, yıllık ise yüzde 47,09 seviyesinde ölçülmüştü. Bu verilerle birlikte enflasyonun yıl sonu itibarıyla düşüş eğilimine girdiği gözlemlendi.

Alternatif Hesaplamalar: ENAG ve İTO Verileri

Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) hesaplamalarına göre, enflasyon (E-TÜFE) Aralık ayında aylık bazda yüzde 2,34, yıllık bazda ise yüzde 83,40 artış gösterdi. ENAG'ın verileri, resmi TÜİK rakamlarına kıyasla oldukça yüksek bir artışı işaret ediyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatların aylık bazda yüzde 1,74, yıllık bazda ise yüzde 55,27 oranında arttığını bildirdi.

Yıl Sonu Değerlendirmesi

2024 yılı boyunca enflasyon, yüksek faiz oranları ve sıkı para politikalarıyla kontrol altına alınmaya çalışıldı. Aralık ayındaki düşüş eğilimi, enflasyonla mücadelede başarı sinyalleri olarak değerlendiriliyor. Ancak farklı kurumların verileri, fiyat artışlarının hissedilme düzeyinin değişkenlik gösterdiğini ortaya koyuyor.

2025’e Umutlu Başlangıç

Uzmanlar, 2024 yılının son çeyreğinde yaşanan enflasyon düşüşünün, 2025 yılı için umut verici bir zemin hazırladığını ifade ediyor. Ekonomideki iyileşme sinyallerinin devam etmesi durumunda, 2025’te enflasyonun daha makul seviyelere gerilemesi bekleniyor.