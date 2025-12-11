Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü bahis soruşturmasında Sincan Belediyesi Ankaraspor-Nazillispor maçına ilişkin gelişmelerin ardından Zonguldakspor taraftarları bir araya gelerek açıklama yaptı.

Taraftar grubu adına konuşan Bora Amasralı, Zonguldakspor’un haksız bir şekilde küme düştüğünü savunarak adalet talep etti. Amasralı, 0-0 sonuçlanan ve maç boyunca şut çekilmeden tamamlanan Sincan Belediyesi Ankaraspor - Nazillispor karşılaşmasına yönelik şike iddialarının artık soruşturma dosyaları ve tutuklamalarla birlikte ciddi bir boyuta taşındığını ifade etti. Bora Amasralı, "Nazillispor ligde kalmış, Sincan Belediyesi Ankaraspor play-off oynamış, Zonguldakspor ise haksız şekilde küme düşürülmüştür" dedi.

"TFF adaleti yerine getirmelidir"

Taraftar grubu adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu maçtaki iddialar soruşturma belgeleriyle birlikte ciddiyet kazanmış, iki kulüp başkanının tutuklanmasıyla süreç farklı bir aşamaya taşınmıştır. Buna rağmen federasyonun elindeki dosyalara karşılık Zonguldak şehrinin beklediği adalet henüz tecelli etmemiştir. Biz Zonguldakspor taraftarları olarak çağrımız nettir. TFF’ye sesleniyoruz. Haksızlığın üzeri örtülemez. Bu şehir iki sezondur sahada mücadele ederken masa başı kararların bedelini ödüyor. Zonguldakspor’un hak ettiği 2. Lig’e dönmesini talep ediyoruz. Bu bir spor meselesi değil, adalet meselesidir."

Taraftarlar ayrıca, Zonguldak halkının hakkının geri verilmesi, sürece ilişkin tüm sorumluların adalet karşısına çıkarılması ve yaşananların üzerinin örtülmemesi gerektiğini vurguladı.