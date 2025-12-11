Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güney ve batı kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar görüleceği bildirildi.
Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde
Hava sıcaklığı, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise 2-4 derece üzerinde seyredecek.
Rüzgâr; ülke genelinde kuzey yönlerden, doğu ve güneydoğu bölgelerinde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Anadolu ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus etkili olacak.
İl İl Hava Durumu ve Günün En Yüksek Sıcaklıkları
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu — 10°C
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak — 14°C
İzmir: Parçalı ve az bulutlu — 17°C
Adana: Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı — 18°C
Antalya: Parçalı ve az bulutlu — 22°C
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak — 13°C
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak — 13°C
Erzurum: Çok bulutlu — 4°C
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak — 11°C