UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Marciniak’ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Paweł Raczkowski olacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi Marco Di Bello olurken, AVAR’da da Daniele Chiffi görev yapacak.

