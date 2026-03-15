Ev sahibi ekip, 39. dakikada Antonio Rüdiger’in golüyle öne geçti. İlk yarının son anlarında 44. dakikada sahneye çıkan Federico Valverde farkı ikiye çıkararak takımını soyunma odasına 2-0 üstün götürdü.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Real Madrid, 66. dakikada Dean Huijsen’in golüyle skoru 3-0 yaptı. Konuk ekip Elche, 85. dakikada Manuel Angel’ın kendi kalesine attığı golle farkı ikiye indirdi.

Arda Güler’den tarihe geçen gol

Karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna dahil olan Arda Güler, 89. dakikada attığı golle geceye damga vurdu. Rakip kalecinin önde olduğunu fark eden genç yıldız, kendi yarı sahasından yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Yaklaşık 68 metreden gelen bu gol, La Liga’da uzun yıllar unutulmayacak vuruşlar arasına girdi.

Arbeloa’dan övgü

Real Madrid Teknik Direktörü Álvaro Arbeloa maçın ardından yaptığı açıklamada Arda Güler’in golü için, “Bu gol bir sanat eseri gibi. Posterini yaptırıp duvara asabilirsiniz. Bu gece izleyen herkes için unutulmaz bir andı” ifadelerini kullandı.

Avrupa basını manşetlere taşıdı

Arda Güler’in golü Avrupa basınında da geniş yankı buldu.

MARCA golü “Puskás’a aday bir şaheser” olarak yorumlarken, Mundo Deportivo “Yılın en güzel gollerinden biri” değerlendirmesinde bulundu. L'Équipe ise milli futbolcunun vuruşunu “olağanüstü bir aşırtma gol” sözleriyle duyurdu.