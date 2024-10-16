Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, parlamentoya seslendi. Konuşmasında Rusya Savaşındaki gelişmelere değinen Zelenskiy, bir kez daha Kuzey Kore’nin Rusya’ya verdiği desteğe değindi. Kuzey Kore’nin Ukrayna’ya karşı savaşta fiilen Rusya tarafında yer aldığını kaydeden Zelenskiy, Kuzey Kore’nin Rusya’ya silah ve asker desteği verildiğini doğruladıklarını sözlerine ekleyerek, “İstihbarat servisimiz, Kuzey Kore’den Rusya’ya sadece silah gönderilmediğini aynı zamanda insan da gönderildiğini tespit etti. Bu insanlar, savaşta ölen Rusların yerine Rus fabrikaları için çalışan işçiler, Rus ordusu için personel. Aslında bu, ikinci bir devletin Rusya'nın yanında Ukrayna'ya karşı savaşa katılması anlamına geliyor” dedi.



Rusya ve Kuzey Kore’den yalanlama

Zelenskiy, benzer açıklamaları azar günü de yapmış ancak Kremlin Zelenskiy’in bu açıklamalarını yalanlamıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett ise dün yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore’nin Rusya için asker göndermesi doğruysa bu uzey Kore-Rusya savunma işbirliğinin önemli derecede arttığı anlamına gelmektedir” ifadelerini kullanmıştı. Washington yönetimi, Kuzey Kore’nin Rusya’ya balistik füze ve mühimmat desteği verdiğini savunurken Moskova ve Pyongyang yönetimi bu iddiaları yalanlayarak askeri bağların arttırılacağını dile getirmişti.



Zeelnskiy’den “Zafer Planı”

Zelenskiy ayrıca 5 maddelik “Zafer Planı”nı da açıkladı. Zelenskiy’in parlamentoya hitabında açıkladığı “Zafer Planı” Kiev’in NATO'ya katılması için şartsız davet edilmesini, Ukrayna’da nükleer olmayan stratejik bir caydırıcılık paketi oluşturulmasını, aynı zamanda Avrupa'daki bazı ABD güçlerinin yerini Ukrayna birliklerinin almasını ve Kiev'in müttefikleri arasında ortak savunma ve kritik Ukrayna kaynaklarının kullanımı konusunda bir anlaşma yapılmasını öngörüyor. Maddeleri tek tek açıklayan Zelenskiy, “İlk madde NATO’ya davet. İkinci madde savunma. Zafer Planı’nın üçüncü maddesi caydırıcılıkla ilgili. Dördüncü madde stratejik ekonomik potansiyel. Beşinci madde savaş sonrası dönem için tasarlanmıştır” ifadelerini kullanarak beşinci maddenin içeriğine dair bilgi vermedi.

Milletvekillerine seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Ortaklarımızla birlikte savaşın sona ermesi için şartları değiştirmeliyiz. Putin’in ne istediğine bakmadan tüm şartları değiştirmemiz gerekiyor ki Rus güçlerini barışa zorlansın” dedi. Zelenskiy, “Zafer Planı”nın şimdi uygulanması halinde Rusya ile savaşın en geç önümüzdeki yıl sona ermesinin mümkün olabileceğini söyledi.



Zelenskiy, Zafer Planı’nı yarın AB’ye sunacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Yarın Avrupa Konseyi toplantısında Zafer Planını sunacağım. Ancak bugün bunu sizlere sunmak benim için çok önemliydi” dedi.



Kremlin: “Kiev aklını başına almalı”

Zelenskiy’in açıkladığı “Zafer Planı”na ilk eleştiri Kremlin’den geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklamasında, plana yorum yapmak için çok erken olduğu ifade ederek “Ancak Kiev aklını başına almalı ve izlediği politikaların anlamsızlığını fark etmesi gerekiyor” dedi.