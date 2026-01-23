Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden İran uyruklu öğrencilerin, ülkelerinde son dönemde yaşanan internet ve iletişim altyapısındaki ciddi aksamalar nedeniyle aileleriyle sağlıklı iletişim kuramadıklarını ve bu nedenle yurt dışından para transferi gerçekleştiremediklerini bildirdi.

YÖK’e iletilen başvurularda, söz konusu teknik ve iletişim sorunları sebebiyle İranlı öğrencilerin öğrenim ücretlerini yasal süresi içinde ödeyemedikleri ifade edildi. Yazıda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ncı maddesinin (g) fıkrasında yer alan “öğrenim ücretlerinin dönem başında ödenmesi” hükmü hatırlatılırken, mevcut durumun öğrencilerin kendi iradeleri dışında gelişen ülke genelindeki teknik sorunlardan kaynaklandığına dikkat çekildi.

Bu çerçevede YÖK, İran uyruklu öğrencilerin öğrenim ücretlerini bahar dönemi içerisinde ödeyebilmelerine imkân tanınmasını, gerekirse taksitlendirme dâhil olmak üzere makul süre verilmesini üniversitelerden talep etti.

Yazı, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan imzasıyla tüm üniversitelere gönderildi.