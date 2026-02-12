4 Öğrencinin Darp Ettiği Kayra İlk Kez Konuştu: “Polislik Hayalimden Vazgeçmek İstemiyorum”

Eskişehir’de 4 öğrenci tarafından darp edilerek ağır yaralanan 11’inci sınıf öğrencisi Kayra Altınkama, yaşadığı dehşet anlarını ilk kez anlattı. Çenesi ve omuriliği kırılan, felç kalma tehlikesi atlatan genç, yüzündeki ameliyat izlerinin polislik ve askerlik hayaline engel olmasından endişe ettiğini belirterek, “Vatanıma, milletime faydalı bir polis ya da asker olmak istiyorum. Bu iz karşıma engel olarak çıkarsa bana yardımcı olunmasını isterim” dedi.

‘Top atma’ tartışması saldırıya dönüştü

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi’ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü 11’inci sınıf öğrencisi Kayra Altınkama, 3 Şubat’ta beden eğitimi dersinde yaşanan ‘top atma’ tartışmasının ardından saldırıya uğradı. İddiaya göre, sınıf arkadaşı Y.Z. ile yaşanan tartışma kısa sürede sona erdi. Ancak daha sonra Y.Z. ve 12’nci sınıftan A.L., O.G. ve E.İ.A., okul çıkışında Kayra’yı konuşma bahanesiyle yanlarına çağırdı.

Genç öğrenci, 4 kişi tarafından darp edildiğini, saldırı sırasında muşta kullanıldığını ve bilinç kaybı yaşadığını söyledi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kayra’nın yapılan tetkiklerinde çenesinde iki parça kırık ve omur kırığı tespit edildi.

“15-20 yumruk geldi, olayı parçalı hatırlıyorum”

Bir hafta hastanede tedavi gören ve çenesine iki plak takılarak sabitleme yapılan Kayra Altınkama, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Öğle arasında ‘Gel konuşalım’ dediler. Uzlaşma amacıyla gittim ama diyalog yaşanmadan 4 kişi tarafından darp edildim. Üzerime yaklaşık 15-20 yumruk geldi. Ufak bilinç kayıpları yaşadım, olayı çok net hatırlamıyorum. Başta kavgayı yarıda keserler diye düşündüm ama hınç beslemişler.”

Ağzındaki dikişler nedeniyle konuşmakta zorlanan ve sıvı gıdayla beslenmeye devam eden genç, yaklaşık 2 aylık bir iyileşme sürecinin kendisini beklediğini ifade etti.

“Yüzümdeki iz hayalime engel olmasın”

Asker ya da polis olma hayali kurduğunu belirten Altınkama, ameliyat izlerinin bu hedefinin önüne geçmesinden korktuğunu söyledi:

“İnternetten araştırdım, asker ve polislerin yüzünde belirli izlerin olmaması gerekiyormuş. Ameliyat izi kalırsa hayalim gerçekleşmeyebilir. Eğer ileride bu iz karşıma engel olarak çıkarsa bana yardımcı olunmasını isterim. Vatanıma, milletime faydalı bir polis, asker ya da savcı olmak en büyük hayallerimden biri.”

4 şüpheli tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Y.Z., A.L., O.G. ve E.İ.A., ilk olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan 4 suça sürüklenen çocuk, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Muşta gibi bir silahın okula sokulması çok saçma”

Okullarda denetimlerin artırılması gerektiğini vurgulayan Kayra, saldırıda muşta kullanılmasına tepki gösterdi:

“Muşta gibi bir silahın okula sokulması, barındırılması ve fark edilmemesi çok saçma. Okulda daha önce vukuatları olan öğrenciler vardı ama ciddi bir yaptırım uygulanmamış. Bu kadar rahat olunmamalı. Benim yaşadığımı başka bir çocuk yaşamasın diye önlem alınmalı.”

Baba Altınkama: “Felç kalabilir, hatta ölebilirdi”

Olayı öğrendiğinde fabrikada çalıştığını belirten baba Cahit Altınkama ise yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı:

“Ambulanstan arayıp ‘Çocuğunuzun çenesi ve boynu kırık’ dediler. Ne yapacağımı bilemedim. Hastanede gördüğüm manzara çok ağırdı. Omur kırığı nedeniyle omurilik zedelenmesinden korktuk. Allah göstermesin felç kalabilir, hatta ölebilirdi.”

Okullarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını isteyen Altınkama, “X-ray cihazları kurulabilir, aramalar yapılabilir. Vukuatlı öğrenciler için daha ciddi disiplin önlemleri alınmalı. Başka aileler böyle acılar yaşamasın” diye konuştu.

Sosyal Hizmetler’in aileyle iletişime geçtiğini belirten baba, oğlunun psikolojisi için uzman desteği talep ettiklerini de sözlerine ekledi.

Ağır bir saldırının ardından hayallerine tutunmaya çalışan Kayra Altınkama ise, yaşadığı travmaya rağmen hedeflerinden vazgeçmek istemediğini vurgulayarak, “Hayalimin peşinden koşmak istiyorum” dedi.