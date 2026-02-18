Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan ayı süresince öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye yönelik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren çeşitli eğitsel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirileceğini belirtti.

Tekin açıklamasında, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerlerin pekiştirileceğini vurgulayarak, etkinliklerin gönüllülük esasına dayalı olarak planlandığını ifade etti.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında, köklerden geleceğe uzanan; sosyal ve duygusal becerilerin gelişimini destekleyen, değer temelli ve insan merkezli bir maarif anlayışını esas alıyoruz” diyen Tekin, öğrencilere başarı, öğretmenlere ise kolaylıklar diledi.

Bakan Tekin ayrıca, Ramazan-ı Şerif’in tüm millete ve İslam âlemine sağlık ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.