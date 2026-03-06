Gentaş Kimya, ilk gong ile sermaye piyasalarına adım attı. Deniz Yatırım liderliğinde, 2-3 Mart 2026 tarihlerinde halka arz sürecini tamamlayan şirket, GENKM koduyla, Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başladı. Gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Macit Aydın, Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Kahraman, Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Kahraman, Gentaş Kimya Satın Alma Direktörü Alican Aydın, Gentaş Kimya Mali İşler Direktörü Murat Yılmazer, Deniz Yatırım Genel Müdürü Hüseyin Melih Aksosman, Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İhsan Engindeniz ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmasında, “Gentaş Kimya birçok farklı sektöre ürün sağlayan güçlü bir sanayi şirketimizdir. Aktif büyümesini gerçekleştirmiş, yeni tesisler kurmuş, üretim kapasitesini artırmış, ihracatını geliştirmiştir.

Gentaş Kimya bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, halka arzdan elde ettiği gelirle, sermaye yapısını güçlendirecek, faaliyetlerini genişletecek, yeni pazarlara ulaşacak, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarını destekleyecektir.

Bu nedenle, halka arz sürecinde emek harcayan herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Gentaş Kimya’ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.

Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Macit Aydın da şirketin bugün ulaştığı noktanın uzun yıllara dayanan disiplinli çalışmanın bir sonucu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Gentaş Kimya’yı 25 yılı aşkın süredir sağlam temeller üzerinde, uzun vadeli bakış açısıyla büyüttük. Üretim kalitesinden kurumsal yönetime kadar her alanda sürdürülebilirliği esas alan bir anlayışla hareket ettik. Bugün Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamamız, bu istikrarlı yolculuğun önemli bir kilometre taşıdır. Bundan sonraki süreçte de paydaşlarımıza değer üretmeye, güçlü bilanço yapımızı koruyarak istikrarlı büyümemizi sürdürmeye ve şirketimizi daha şeffaf, daha kurumsal bir yapıyla geleceğe taşımaya devam edeceğiz.”

“Yeni bir dönemin başlangıcı”

Gong töreninde konuşan Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Kahraman ise, şirket için bugün atılan adımın yalnızca bir finansal süreç değil, aynı zamanda stratejik bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bugün Borsa İstanbul’da çalan gong, Gentaş Kimya’nın üretim gücünü ve vizyonunu sermaye piyasalarının dinamizmi ile buluşturduğu yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Halka arz sürecimize gösterilen güçlü yatırımcı ilgisi; katma değerli üretim yaklaşımımıza, ihracat odaklı büyüme stratejimize ve sürdürülebilirlik temelli yatırımlarımıza duyulan güvenin somut bir göstergesi oldu. Bu güveni, önümüzdeki dönemde daha yüksek katma değerli ürünlere geçişimizi hızlandırarak ve global pazarlardaki etkinliğimizi artırarak karşılık vermeyi hedefliyoruz.”

“Ar-ge ve ihracat odaklı büyüme başlıyor”

Sermaye piyasalarına adım atmanın Gentaş Kimya’nın küresel büyüme hedeflerine önemli bir ivme kazandıracağını ifade eden Kahraman, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün attığımız bu adım ile birlikte hedefimiz; Ar-Ge yatırımlarımızı güçlendirerek yeni ürünler geliştirmek, ihracat pazarlarımızı genişletmek ve Gentaş Kimya’yı global değer zincirinde daha güçlü bir konuma taşımaktır. Sermaye piyasalarının sağladığı şeffaflık ve kurumsal güçle, sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürerek şirketimizi dünya ölçeğinde rekabet eden bir marka haline getirmeye devam edeceğiz.”

“821 bini aşkın yatırımcıdan güçlü talep”

Gong töreninde söz alan Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman: “Bugün gerçekleştirdiğimiz işlem, Deniz Yatırım olarak başarıyla tamamladığımız 28. halka arzımız. Küresel ölçekte oldukça sıcak gündeme, halka arzlar açısından yoğunluğa ve hatta Borsa’da Satış yöntemini kullandığımız için 1,5 gün gibi kısa bir süreye rağmen işlemimize 821 bini aşkın yatırımcı başvuruda bulundu ve 1,93 milyar TL’nin üzerinde talep oluştu. Bu güçlü ilgi hem Gentaş Kimya’nın büyüme potansiyeline hem de sermaye piyasalarımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesi.”