Şirketin finansal verilerine göre Koton’un 2025 yılı satış gelirleri 32 milyar 872 milyon TL olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 32 milyar 836 milyon TL olan satışlar böylece yıllık bazda neredeyse değişmeden kaldı.

Kârlılık tarafında ise sınırlı bir artış görüldü. Şirketin brüt kârı 17 milyar 798 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, bu kalemdeki artış yaklaşık yüzde 1’de kaldı. Faaliyet kârlılığını gösteren FAVÖK ise 6 milyar 274 milyon TL’ye yükseldi. 2024 yılında 6 milyar 7 milyon TL olan FAVÖK’te yaklaşık yüzde 4’lük artış kaydedildi.

Ancak finansal kalemlerdeki gerileme şirketin net sonucunu olumsuz etkiledi. Net parasal pozisyon kazancı 1 milyar 240 milyon TL’den 596 milyon TL’ye düşerek yaklaşık yüzde 52 geriledi. Bu gelişmenin etkisiyle Koton, 2025 yılını 963 milyon 673 bin TL zarar ile kapattı. Şirketin 2024 yılındaki zararı ise 519 milyon TL seviyesindeydi.

Bilanço verilerine göre Koton’un toplam varlıkları 24,16 milyar TL, net borcu 7,77 milyar TL ve özkaynakları 6,69 milyar TL olarak kaydedildi.

Halka arz sürecinde 43,5 TL şirket değerlemesi üzerinden yatırımcılara sunulan Koton hisseleri, 30,5 TL fiyatla satışa çıkarılmıştı. Ancak hisselerdeki düşüş devam etti ve fiyat 14,87 TL seviyesine kadar geriledi. Bu durum, halka arz fiyatına göre yaklaşık yüzde 50’nin üzerinde bir değer kaybına işaret ediyor.

Mevcut fiyat seviyesinde Koton’un piyasa değeri yaklaşık 12,3 milyar TL olarak hesaplanıyor. Şirket zarar açıkladığı için F/K oranı oluşmazken, PD/DD oranı 1,84, FD/FAVÖK oranı ise 3,21 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan halka arz sürecinde pay satan ortakların, hissede yaşanan düşüşe rağmen geri alım yapmaması yatırımcıların en fazla eleştirdiği konular arasında yer alıyor. Küçük yatırımcılar, halka arz sonrasında yaşanan sert değer kaybının kendilerini mağdur ettiğini dile getiriyor.